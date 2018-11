Excentrický Ezra Miller: Pózuje ako zajačik pre Playboy a oblieka sa ako sova

Mladá hviezda na seba púta pozornosť.

21. nov 2018 o 17:00 Michaela Žureková

Jeho meno možno ešte nie je také známe, hoci v pár zaujímavých snímkach si už zahral.

Teraz ho svet objavuje najmä pre jeho účasť v sérii Fantastické zvery, kde hrá postavu zvláštneho Credenca Barebonea, no viac než pre túto rolu (prípadne tie vo filmoch We Need to Talk About Kevin a The Perks of Being a Wallflower) si svet 26-ročného Ezru Millera momentálne všíma ako extravagantnú módnu ikonu.

Nemá problém si obuť dvanásťcentimetrové lodičky, dať si rúž, navliecť sa do mimozemského oblečenia, ktoré pripomína obrovský spací vak alebo sa pretransformovať na Hedvigu, bielu sovu z kníh o Harrym Potterovi a ísť na premiéru.

Zdá sa, že mladý herec nemá hranice a ak áno, rozhodne ich ešte má kam posúvať.

Nejde pritom len o módu a štýl. Hovoriť o svojej sexualite? Žiaden problém. Že žije v polyamorickom vzťahu? No a čo. A keby nebolo umenia, tak by vraj bol už mŕtvy.

Nebinárny čudák

Len pred pár dňami s ním vyšiel veľký rozhovor v magazíne Playboy, pre ktorý nafotil netradičné fotografie.

Premenil sa na typického Playboy zajačika, čo je pri tomto časopise skôr typickou úlohou žien.

Tmavovlasý herec pózuje v dámskom negližé, bielom overale, sieťovaných pančuchách aj vysokých čiernych lodičkách. Pôsobí mužsko-žensky, no predsa akosi prirodzene, čím podporil už svoje predošlé vyhlásenia, že sa identifikuje ako nebinárna osoba (teda taká, ktorá sa vymyká z klasického systému muž-žena).

Zrejme aj to ovplyvňuje jeho rodovo neutrálnu voľbu oblečenia. Pri ochote experimentovať, ktorá je mu vlastná, sa pritom stáva aj vychyteným terčom známych módnych návrhárov.

Domy ako Valentino či Givenchy bojujú o to, aby Ezru mohli obliekať na kultúrne udalosti.

Magazín GQ ho zase nazval bohom štýlu, fanúšikovia na sociálnych sieťach šalejú a chcú si jeho výzor doslova vytetovať na čelo, prípadne sú unesení z jeho dokonalých lícnych kostí. Najmä sa však tešia, že ignoruje rodové normy a je sám sebou.

Skromná mužská Lady Gaga

"Je to už dlhá doba, odkedy celebrita okolo seba vytvorila taký kult práve vďaka svojmu zmyslu pre obliekanie. Naposledy to bolo možno pri Lady Gaga, ktorá na červený koberec nakráčala v jej slávnom kostýme zo surového mäsa, keď ľudia mohli vidieť takú úroveň krajčírskej hravosti, akú dnes predvádza Miller," napísal magazín Independent.

Extravagancia sa však pri jeho šatníku nekončí.

Herec sa totiž v médiách ukazuje svojsky aj čo sa týka životného štýlu. Žije na farme vo Vermonte s členmi svojej hudobnej skupiny Sons of an Illustrious Father v obklopení prírody a zvierat (vlastní niekoľko kôz aj sliepok).

Zaujíma sa o to, kam smeruje globálna politika, ako bude pokračovať globálne otepľovanie, rozhorčuje sa nad patriarchátom a škandálom okolo MeToo, verí v nadprirodzeno a nerozpakuje sa fajčiť marihuanu pred novinármi.

Najmä sa však drží pri zemi a v slovníku má výraz ako "matrix slávy", ktorý je preňho metaforickým jazerom v hmle.

Človek sa podľa Ezru k nemu dostane v člne, ktorý pláva dolu po rieke, počuje o tomto magickom jazere a keď k nemu dorazí, je celé v zajatí hmly.

"Všetko, čo vidíte, sú len lampáše ostatných ľudí v člnoch, ktorí sa ňou predierajú, vy na nich voláte a možno aj začujete volanie späť, no len ťažko vidíte ich tváre," opísal pre magazín GQ.

"Cítim sa takmer trápne v tejto pozícii, v ktorej som, akoby to bola druhá strana imaginárnej hranice. To je tá, ktorú treba narušiť, no nie?" povedal na margo slávy.