Cestuje za matriarchátom: Ak by vo svete vládli len ženy, veľmi by sme si nepomohli

Češka objavuje nezvyčajné kultúry.

20. nov 2018 o 7:07 Soňa Jánošová

Vo vašej knihe Kde ženy vládnou sa venujete štyrom kultúram, v ktorých je zaužívaný matriarchát. Na svete je však viac miest, kde sú ženy dominantné nad mužmi. Viete povedať, koľko je oblastí, v ktorých vládnu ženy?

Kateřina Karásková maľuje, píše, cestuje a neustále objavuje. Inšpirujú ju domorodé kultúry, silné ženy i problémy rozvojového sveta.

V Prahe vyštudovala právo, ale po pol roku praxe vyrazila do Ameriky a do kancelárie sa už nevrátila.

Pracovala pre mnoho humanitárnych organizácií a počas voľna spoznávala svet. Desať rokov skúmala spoločnosti, kde panuje matriarchát.

Žije s umelcom a záhradným architektom Simonem Birdem, vlani sa im narodila dcéra.

O spoločných cestách za kmeňmi, kde majú navrch ženy, napísali a bohato sami ilustrovali knihu Kde ženy vládnou.

To je pomerne ťažké určiť. Hovorí sa o pätnástich oblastiach, kde majú ženy nejaké práva navyše. Môže ísť o matrilineárnu spoločnosť, teda takú, kde deti dostávajú priezvisko po matkách a majetok dedia dcéry, matrifokálnu, kde ženy majú hlavné slovo v rodine alebo matrilokálnu, teda spoločnosť, kde sa muži sťahujú do domu svojej manželky.

Ide ale aj o oblasti, kde ženy získali špeciálne postavenie vďaka niečomu inému. V Mexiku je napríklad kmeň Zapotékov, kde sú ženy vychovávané ako nesmierne sebavedomé obchodníčky.

Je niektorá z nich aj v Európe?

V pravom zmysle slova nie. Hoci prednedávnom ma na prednáške upozorňovali na malý Grécky ostrov, kde si ženy vytvorili istý typ matriarchátu, pretože všetci muži odišli za prácou a všetko tam vedú a riadia ženy. Oficiálne to však nie je matriarchát.

Vo vašej knihe sa venujete aj indickým Khásiom, čínskym Mosuom a Minangkabuom zo Sumatry. Prečo ste si vybrali práve tieto štyri kultúry?

Ide o najvýraznejšie kultúry o ktorých som mala dostupné informácie a sú k nim štúdie. Zároveň sú v niečom najextrémnejšie a v každom je matriarchát spojený s iným náboženstvom, ktoré mu dáva iný rozmer a najmä sú to najsilnejšie skupiny.

Počas cestovania sme navštívili sedem oblastí, kde majú ženy dominantné postavenie, ale v týchto štyroch sme strávili najviac času.

Ktorá je pre vás najzaujímavejšia?

Asi Khásiovia z Indie. Táto spoločnosť mi pripadala najzaujímavejšia asi preto, že tu existujú organizácie, ktoré bojujú za zrovnoprávnenie mužov so ženami.

Zároveň to bolo jediné miesto, kde sme našli nespokojných mužov. V iných oblastiach pôsobili muži pomerne spokojne. Muži Khásiovia chcú zmeniť predovšetkým to, aby nededili len ženy a deti dostávali priezviská po otcoch.

Aká je šanca, že sa im to podarí?

Zatiaľ veľké šance nemajú. Khásiovia majú tento spôsob dedenia daný zákonom. Ak teda chce byť niekto Khásij, musí mať priezvisko po matke. Treba povedať, že ide o pomerne veľkú etnickú skupinu. Je ich viac ako milión.

U Khásiov dedí väčšinu majetku a matkin dom vždy najmladšia dcéra. Aká je logika tohto spôsobu dedenia? Prečo je to pre rodinu výhodné?

Všetky deti bývajú v rodičovskom dome, alebo ak sa vydajú, postavia im rodičia dom v blízkosti ich domu. Zabezpečuje sa tak to, že pokrvná rodina je pri sebe blízko. Najmladšia dcéra sa pravdepodobne vydá posledná, a teda bude mať asi najviac síl postarať sa o ostatných.

Jej povinnosť totiž nie je starať sa len o rodičov, ale aj o všetkých súrodencov, najmä bratov. Stáva sa totiž, že ich manželky vyženú a muži sa potom vracajú do svojho rodičovského domu.

Žena z etnika Khási v Indii (zdroj: Kateřina Karásková)

Je dedenie najmladších dcér bežné vo všetkých kultúrach?

Nie, napríklad u Mosuov, ktorí žijú v okolí čínskeho jazera Lugu, dedí najschopnejšia dcéra. Tá musí presvedčiť celú rodinu, že práve ona má najväčší potenciál postarať sa o rodinu.

Mosuovia sú pomerne známe etnikum, ľudia však o nich vedia najmä v súvislosti s ich vzťahom k voľnej láske. Čo je o nich dôležité povedať?

Mosouv je len okolo 50-tisíc a ide o kultúru, ktorá žije celý život v pôvodnej rodine. Žiadne dieťa nikdy neodchádza od rodičov, manželia sa nesťahujú k svojim manželkám, len ich chodievajú v noci navštevovať.

Praktizujú teda takzvané navštevujúce manželstvo. Nejde však o bežné manželstvo uzavreté sobášom či iným rituálom, ako je zvykom u nás. Je to skôr vzťah, ktorý by sme my prirovnali k chodeniu spolu. Ľudia však môžu mať ľubovoľný počet partnerov a nie sú si nijako viazaní.

Má takýto vzťah nejakú výhodu?