Jeden prežil guľku, druhý ju mal dostať. Hefner a Flynt boli kráľmi porna

Ako vznikol Playboy a Hustler?

20. nov 2018 o 6:00 Michaela Žureková

Boli to dvaja rivali, ktorí bojovali na poli plnom nahoty a erotiky, slovami aj obrázkami, viac aj menej férovo. Častejšie boli zbraňou obnažené poprsia, inokedy však aj skutočné pištole. Veď médiá napríklad pred rokmi priniesli správu, že si Larry Flynt kedysi v 80. rokoch najal za milión dolárov zabijaka, aby jeho staršieho „kolegu“ Hugha Hefnera zavraždil.

Neúspešne (vraj to bol len žart) a treba povedať, že našťastie. Mohli by sme len polemizovať, ako by sa inak vyvíjala moderná časopisecká pornografia.

Ak by sme sa presunuli takmer do súčasnosti, nevraživosť by nadobudla o niečo mäkšie črty. Mladší z dvojice Hefnera „iba“ obvinil, že sa pomiatol, keď sa z ich vzájomného boja stiahol a dva roky pred smrťou sa rozhodol, že v jeho časopise Playboy sa už viac nebudú objavovať nahé ženy.

Ako to mohol urobiť? Veď Playboy a aj Flyntov Hustler sa síce v mnohom líšili, no predsa len im patrila druhá polovica minulého storočia, v ktorej búrali mnohé zábrany a z oboch sa istým spôsobom stali sexuálni revolucionári. Toto je ich príbeh.

Playboy – viac než len nahota

Keď v roku 1953 vyšlo prvé číslo Playboya, svojrázne bolo hneď od začiatku – budúcich čitateľov totiž lákalo na nahé fotky Marilyn Monroe. Traduje sa, že mladý Hugh Hefner sa nahneval, lebo mu ako redaktorovi magazínu Esquire nechceli zvýšiť plat, a tak sa rozhodol, že si založí vlastný časopis.

Z titulnej strany sa naozaj usmievala krásna Marilyn a prvého Playboya sa predalo viac než 55-tisíc kusov.

Ak aj nebolo isté, ako sa bude jeho budúcnosť vyvíjať, jedna vec od začiatku zostala nemenná – len čo aj dnes zbadáte ikonického logo zajačika s motýlikom, je vám jasné, že patrí Playboyu.