Ľúbite bezhranične? Nemali by ste, vzťahy potrebujú zdravé mantinely

Poradíme, ako ich stanoviť a rešpektovať.

15. nov 2018 o 16:00 Soňa Jánošová

Možno aj vy občas použijete výraz bezhraničná láska na vyjadrenie pravého, kvalitného a zmysluplného vzťahu.

Táto predstava je romantická, no patrí skôr do sveta jednorožcov a víl, než do praktického sveta dospelých ľudí.

To, čo romantizovane vnímame ako bezhraničné a jediné pravé, môže byť toxické a viesť vzťah do záhuby.

Čo sú hranice vo vzťahu, na čo ich potrebujeme a ako si ich stanoviť?

Áno, nie, možno

Mať vlastné hranice znamená, že si uvedomujeme vlastnú existenciu, hodnotu a potreby, ktoré sa u jednotlivých ľudí líšia.