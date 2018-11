Päť vecí, ktoré by ste nemali robiť ráno hneď po zobudení

Pijete kávu nalačno a posúvate si budík?

14. nov 2018 o 13:14 Michaela Žureková

Každý má svoje ranné rituály, veď nájsť si vlastný spôsob, ako začať deň, je nesmierne dôležité, aby ho človek dokázal produktívne prežiť.

Niektorými činnosťami si však pri snahe dosiahnuť tento cieľ môžeme aj škodiť. Poukazujú na to odborníci a výskumy.

Tu je zoznam činností, ktorým je vhodné sa tesne po zobudení vyhnúť, aby ste zo svojho rána a aj dňa dokázali vyťažiť čo najviac.

1. Posúvanie budíka

Nebuďte prekvapení, to ste predsa na prvom mieste určite čakali. Ráno sa ozve zvonenie budíka a vy ešte nie ste celkom ochotní sa prebrať, a tak stlačíte obľúbený „snooze“.

Podľa profesora z Mayo Clinic a bývalého prezidenta American Academy of Sleep Medicine, Timothyho Morgenthalera, to nie je práve najlepší nápad. Ak nie ste pripravení ihneď sa zobudiť, znamená to, že ste možno v noci nemali kvalitný spánok.

Zároveň ak po posunutí budíka znovu zaspíte, opäť vstúpite do ďalšieho spánkového cyklu, ktorý vlastne nedokončíte, pretože budík o pár minút opäť zazvoní. To môže narušiť hormóny a cirkadiánny rytmus a rozhodne sa nebudete cítiť oveľa sviežejšie, skôr naopak.