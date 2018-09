Pätnásť potravín, ktoré vám pomôžu pri menštruačných bolestiach

Pätnásť jedál a nápojov, ktoré tíšia kŕče.

10. sep 2018 o 10:26 Soňa Jánošová

Bolestivá menštruácia každý mesiac komplikuje bežný život zhruba dvadsiatim percentám žien. Proti kŕčom najčastejšie bojujú liekmi proti bolesti alebo úpravou hormonálneho cyklu.

Priebeh menštruácie sa však do veľkej miery dá ovplyvniť životným štýlom a stravou. Hoci sa mnoho žien počas svojich dní nekontrolovateľne vrhá na nezdravé, sladké aj slané jedlá, nevedomky si tak ešte viac škodia.

Prečítajte si tiež: Ako by mala vyzerať zdravá menštruácia? Na toto všetko si dajte pozor

Sladkosti a celkovo jedlá s vysokým obsahom sacharidov spôsobujú prudké kolísanie cukru v krvi, čo môže mať za následok ešte výraznejšie zmeny nálad, než tie, ktoré vyvolávajú hormonálne zmeny.

Zlú službu však robia aj potraviny s vysokým obsahom soli. Počas menštruácie telo žien zadržiava tekutiny, čo sa prejavuje opuchmi a nadbytočná soľ v pochutinách túto situáciu len zhoršuje.

Opatrnosť je na mieste aj pri kofeíne a alkohole. Obe látky totiž zhoršujú PMS a na organizmus pôsobia intenzívnejšie ako zvyčajne.

Do jedálnička by ste, naopak, mali zaradiť potraviny, ktoré udržiavajú stabilnú hladinu cukrov v krvi, ako napríklad celozrnné cestoviny, zemiaky či tmavú ryžu. Proti kŕčom pomáhajú aj potraviny s vysokým obsahom horčíka, draslíka a vápnika, ako aj vitamíny C a B6.