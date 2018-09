Vzťahová poradňa: Odkedy som schudol, vraj už so mnou nie je zábava

Psychologička radí.

10. sep 2018 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Text pôvodne vyšiel v denníku Express, ktorý patrí pod The Washington Post.

Otázka: Som trochu objemnejší muž a toto leto som podstúpil jedno lekárske vyšetrenie, ktoré bolo pre mňa prebudením, aby som podnikol určité zmeny. Zatiaľ sa mi podarilo schudnúť takmer 10 kíl a do svojho programu som zahrnul cvičenie. Tiež som prestal fajčiť. Moju priateľku však tieto zmeny podráždili a sťažuje sa, že už so mnou nie je "zábava", pretože už sa nedržím rovnakej starej rutiny - sedieť na gauči a jesť nezdravé jedlá.

Odpoveď: Rozumiem jej podráždeniu z toho, že stratila svojho partnera, s ktorými mohla nakupovať čipsy, no rozumie vlastne väčším dôsledkom zmien, ktoré sa snažíte urobiť?

Cení si vaše ciele a podporuje vás v tom, že chcete zlepšiť svoje zdravie a dĺžku života?

Ak nedokáže pochopiť tieto väčšie veci, potom aj jej odpor voči tým menším bude narastať, pretože vidí iba negatíva a nie prínosy.

Je možné, že aj sama cíti úzkosť alebo ohrozenie - možno sa obáva, že váš nový životný štýl zdôrazní jej vlastné zdravotné problémy alebo hmotnosť. Prípadne sa obáva, že ju opustíte alebo sa stanete niekým úplne iným, no čokoľvek to je, mali by ste o tom viesť skutočnú debatu, inak bude jej podráždenie pokračovať.

Otázka: Naše najmladšie dieťa odišlo na vysokú a hoci pri predošlých dvoch ma to príliš nezasiahlo, teraz sa cítim trochu stratená. Zdá sa, že môjho manžela to vôbec netrápi, takže to medzi nami spôsobuje isté vzdialenie sa. Väčšina mojich priateľov už prekonala syndróm prázdneho hniezda a hovorí, že je to o nájdení nejakého hobby, no ja som tam ešte nedospela.

Odpoveď: Je v poriadku, že ste tam ešte nedospeli. Vaša reakcia je ľudská a pomáha tejto zmene dať význam. A jedného dňa prejde, no vaše pocity si nezaslúžia, aby ste ich zľahčovali alebo uponáhľali.

Takže ich preciťujte a nechajte, aby zasvietili na miesto, ktoré vás bolí najviac. Ide o to, že sa budete cítiť nepotrebná? Že vám budú chýbať určité aspekty osobnosti vášho dieťaťa?

Alebo ste si neistá, ako bude vyzerať budúcnosť, keď budete za jedálenským stolom sedieť iba so svojím manželom (navyše s pridaním onoho vzdialenia, ktoré teraz medzi vami cítite?)

Pozrite sa na to ako na príležitosť, keď môžete prehodnotiť svoj život podľa vlastných pravidiel. Áno, to koniec koncov môže zahrnúť aj nové alebo staré koníčky, ale je dôležité, aby ste ich nevideli iba ako spôsob, ako sa vyhnúť vašim pocitom, ale ako niečo, čo vám môže do života priniesť novú štruktúru a nový zmysel a o čom budete premýšľať.

Andrea Bonior je klinická psychologička. Každý týždeň uverejňuje stĺpčeky v The Washington Post Express.