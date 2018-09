Rozídu sa a celý svet plače. Prečo nás zasahujú rozchody celebrít?

Ľudia sa identifikujú so svojimi vzormi.

4. sep 2018 o 6:00 Michaela Žureková

Keď tá správa prišla, možno ste mali aj vy zvláštny pocit. Bol to šok, nečakali ste to a ranilo vás to. Odišli všetky predstavy, ktoré ste o tom údajne ideálnom vzťahu mali.

Mohli to byť Brad a Jennifer, možno Chris a Gwyneth, prípadne Robert a Kristen. Jedno vám však bolo jasné – láska je mŕtva a v romantické vzťahy sa už veriť neoplatí.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Na druhý deň ste sa však zobudili a pocit smútku bol menej intenzívny. Alebo aj nie a dodnes ste nepredýchali, že sa niektorý zlatý pár Hollywoodu rozišiel.

Nie je to ojedinelý prípad. Konce dvojíc, ktoré vlastne osobne vôbec nepoznajú, ľudia oplakávajú často. Prečo to tak je?

Láska, ktorej veríte a ktorú chcete

Brad Pitt a Angelina Jolie, Johnny Depp a Vanessa Paradis, ale aj Peter a Katka Saganovci.

Prečítajte si tiež: Saganovci sa rozchádzajú, pozrite si ich vzťah na fotografiách

To, čo ich spája, sú najmä tri veci – intenzívne medializované vzťahy, ale zároveň aj intenzívne medializované rozchody.

V neposlednom rade je tu aj ďalší dôležitý jav – emocionálny výbuch fanúšikov. Koniec celebritných vzťahov niektorých ľudí naozaj zasahuje natoľko, že svoj smútok neprežívajú iba ako sklamaný povzdych nad nešťastným koncom páru, no vylievajú si ho na internete.

Keďže sú životy známych osobností do veľkej miery verejné, často máme pocit, že ich osobne poznáme.

Zdieľajú rodinné fotky z dovolenky na Instagrame, vymieňajú si bozky na červenom koberci, poskytujú vzájomné láskyplné vyjadrenia v rozhovoroch. Aj preto sa s nimi cítime spriaznene, keď sa im v živote deje čokoľvek dobré, ale aj zlé.

„Ľudia sa naozaj identifikujú so svojimi vzormi. Skrz ich život akoby môžu žiť to, čo v ich vlastnom živote nie je naplnené, po čom túžia alebo čo si nedovolia sami prežívať,“ vysvetľuje psychologička Renáta Kočišová.