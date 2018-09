Jaroslav Žídek: Podávať jahody alebo špargľu vo februári je nezmysel

Šéfkuchár čaká, kým dozrejú mišpule.

2. sep 2018 o 6:00 Diana Schniererová

Aká je aktuálne vaša top surovina tejto sezóny?

Každý rok hľadám niečo, čo ešte nikto nemá. To ma baví. Jeden rok mi napríklad kamarát doviezol aróniu. Robil som z nich džemy a sirupy a tak ďalej. Potom ju už začali používať všetci.

Potom som objavil jarabinu. A tento rok som našiel mišpuľu. Viete, čo to je?

Netuším.

Je to druh jablka. Bude sa zbierať koncom septembra. Ešte som to nemal v ruke, čakám, kým to dozreje. A už mám aj produkt na ďalší rok, ale nepoviem čo, aby mi ho niekto nevyfúkol.

Čo budete robiť s mišpuľou?

Z mišpule budeme robiť napríklad lekvár. Moja vlaňajšia plodina boli egreše, tie dnes už málokto pestuje. Egreš je pritom super - je zdravý a vynikajúco chutí.

Vtipné na ňom je, že keď ho odložíte do mrazničky, nikdy nezamrzne na kameň. Keď ho vyberiete, hneď ho môžete jesť. Máme z neho urobené lekváre, máme kvasené egreše, samozrejme, zamrazené egreše. Vždy si počkám, keď príde sezóna toho ovocia a strážim si to.

Toto sú zabudnuté druhy ovocia, ktoré znovu objavujeme.

Ako tieto zabudnuté plodiny podávate?

Napríklad z mirabeliek sme urobili kompót. Dozvedel som sa, že sa dajú vykvasiť.

Vykvasené som ich dal do fľašiek, sterilizoval a máme kvasené sterilizované mirabelky. Kto to má? Dajú sa zakomponovať napríklad k predjedlám.

Keďže viem, že niečo budem používať k predjedlu, urobím výrobok kyslejší, nedám doň toľko cukru, skôr pridám kyselinu citrónovú. Ale to je všetko, čo použijem – cukor, kyselinu citrónovú. S cukrom to nepreháňam, radšej nechám priestor prirodzenej chuti.

Môžeme nakúpiť kvalitné kompóty. Tu však ide o to, že si nastavíte chuť tak, ako chcete vy. Aj kyslé rybičky si robíme sami – kúpime slede, nasolíme a dáme ich do takého kyslého roztoku, aký práve chceme.

Toto všetko robíte v reštaurácii? Popri dennom varení?

Na jar a v lete si nakonzervujeme, nasušíme, nasterilizujeme, namrazíme ovocie a zeleninu, ktorú kúpime v najväčšej sezóne. Potom ich aplikujeme do jedál, formou lekvárov, sirupov a podobne.“

Tomu rozumiem. Ako to však zvládate pri dennom varení? Máte na to zvlášť personál?

Robíme to popri dennej výrobe. Obyčajne to plánujeme na víkend, v nedeľu máme zavreté. Ja som bol zvyknutý, že moja maminka sterilizovala všetko – uhorky, huby. Keby sa dali sterilizovať kamene, tak to urobí. Mám to v sebe.