Vzťahová poradňa: Priťahujú ma iba zadaní muži, môžem to nejako zmeniť?

Radí klinická psychologička.

3. sep 2018 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Text pôvodne vyšiel v denníku Express, ktorý patrí pod The Washington Post.

Otázka: S niečím podobným sa ženy veľmi nepriznávajú, no mňa najviac priťahujú zadaní muži. Vedie to k tomu, že som vždy tá druhá“. Toto usporiadanie mi celkom vyhovuje, je to pre mňa napínavé a vzrušujúce.

Viem, že by ma mnohí ľudia mohli nenávidieť, ale mne vyhovuje, že dostávam len toľko pozornosti, koľko chcem a že sa nemusím trápiť problémami vo vzťahu.

Viem, že je to z istého pohľadu hrozné, ale neviem presvedčiť seba samu, aby som sa uspokojila s niečím konvenčným.

Odpoveď: Ľudia sa snažia vydať na správnu a zdravšiu cestu každý deň. Hazardné hry, pitie, prejedanie, heroín, daňové podvody. Nie je to tak, že zbavením sa nejakej neresti sa hneď stanete lepším človekom a zlepšíte celú spoločnosť.

A áno, ľudia tieto hriechy vnímajú ako vzrušujúce.

Nakoniec sa rozhodnete zastaviť to až vtedy, ak zistíte, že v týchto situáciách viac strácate, ako získavate. Je to kalkul, ktorý sa líši od človeka k človeku.

V konečnom dôsledku však ide o toto: Aké sú vaše hodnoty? Nielen etika, hoci aj tá je dôležitá - ale najmä to, čo si v živote ceníte? Pre väčšinu ľudí je to vytváranie konvenčných vzťahov, ktoré sú vyvážené dôverou, stabilitou, emočnou intimitou a láskou, ktorú si môžu ľudia vzájomne poskytnúť.

Práve to môže byť veľmi dôležitý dôvod, prečo sa vám tieto veci zdajú byť neatraktívne či nedosiahnuteľné, a preto ich možno nechcete pripísať medzi výhody. Určite to stojí za zamyslenie.

Myslím si totiž, že keby ste to naozaj nevnímali ako problém, nepísali by ste mi.

Otázka: Moja sestra rada provokuje môjho dospievajúceho syna. Doberá si ho kvôli známkam, láskam, kamarátom, akciám, na ktoré sa chystá. Nemá deti a ja viem, že to je jej spôsob, ako sa s ním snaží zblížiť, ale vidím, ako veľmi to môjho syna dráždi.

Je to samotárske ​​dieťa, ktoré sa len ťažko prebíja a ku každému je veľmi milý. Ako jeho mama viem, že by bol rád, keby som ju zastavila, keď sa do neho pustí, ale to by znepríjemnilo každé spoločné stretnutie. Myslela som si, že keď na ňu nebude reagovať, sama prestane, ale nie!

Odpoveď: Je pekné, že je milý, ale asi by mu veľmi prospelo, keby ste s ním prebrali veci, ktoré môže povedať, keď mu bude vaša sestra klásť nepríjemné otázky.

Mali by ste ho naučiť, že obhájiť sám seba nie je nijako neslušné.

Môžete si dohovoriť signál, ktorý použije, keď bude naozaj v úzkych. („Nemyslím si, že Peter má záujem o takýto rozhovor, však, Peter?“ „Áno, mami, prednedávnom som bol na XYZ. Videla si ten film, teta?“)

Priama, sesterská intervencia medzi štyrmi očami je samozrejme v poriadku a úplne v rámci vašich materských práv. Buďte úctivá a milá, ale rozhodná. Povedzte jej, že chápete jej snahu o zblíženie sa so synovcom, no obávate sa, že takto sa jej to nepodarí. Potom jej ponúknite návrhy, ktoré by mohli fungovať lepšie.

Andrea Bonior je klinická psychologička. Každý týždeň uverejňuje stĺpčeky v The Washington Post Express.