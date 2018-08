Ľudia sa nevedia sústrediť na milovanie, mali by mať vedomý sex

Poradíme, ako a prečo ho praktizovať.

31. aug 2018 o 6:00 Soňa Jánošová

„Pri vedomom milovaní prinášame nášmu podvedomiu rovnaké kvality ako pri meditácii. Celé vaše telo používate ako vnímajúci orgán. Je to akoby ste sami boli sexom a nielen mali sex," hovorí v TEDx prednáške s názvom Sila vedomého sexu spisovateľka Diana Richardsonová.

Aj napriek tomu, že sexualita sa stáva čoraz otvorenejšou, prieskumy ukazujú, že stále viac ľudí je so svojím sexuálnym životom nespokojných.

Výskumy (1, 2) ukázali, že až 30 percent žien a zhruba 15 percent mužov má problémy v sexuálnej oblasti. Ženy najčastejšie trápi problém dosiahnuť orgazmus, mužov predčasná ejakuláciu. Zdá sa, že po po vedomom jedení, vedomej výchove a vedomej práci je namieste zamyslieť sa aj nad vedomým milovaním.

Práve vedomý sex, ktorý opisuje Richardsonová je aj podľa metaanalýzy publikovanej v Journal of Sex Research najlepším spôsobom, ako pomôcť ženám so sexuálnymi poruchami.

Ako by mal vyzerať vedomý sex

„Keď učím svojich študentov a klientov o uvedomelosti, hovorím im, že je podobná jazde na horskej dráhe a je jedno, či ju máte alebo nemáte radi, vysvetľuje pre Psychology Today terapeutka Laurie Mintzová.

„Keď vystupujete hore, možno si v duchu hovoríte, že je to zábava, alebo si nadávate, prečo ste sa na túto vec vôbec išli. Ale ako začne horská dráha klesať, strhnú vás pocity a zbavíte sa akýchkoľvek myšlienok. Žiadne myšlienky, len vnímanie pocitov – to je vedomé prijímanie. Nie je to myslenie - len pocit, čo sa deje - je uvedomelosť. A je to najlepší priateľ nášho sexu."

Pri vedomom milovaní ide predovšetkým o pozorné vnímanie vlastného tela a tela partnera. Dôsledné uvedomovanie si vzájomných dotykov a interakcií je dôležitejšie ako rýchly výbuch vášne, ktorý následne rýchlo opadne a ktorý navyše nemusí byť obojstranný.

Práve cez sex, v ktorom máte čas relaxovať a prijímať jednotlivé pocity tak, ako prichádzajú, sa napokon stupňuje nielen vzrušenie, ale aj prehlbuje partnerské puto.