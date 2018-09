Uzávery z plechoviek mení na krásne diela. Slovenka tvorí netradičné módne doplnky

Na výrobkoch pracuje aj týždne.

31. aug 2018 o 6:00 Michaela Žureková

Pôvodne to vraj bola iba jediná túžba. Vyrobiť si vlastnú kabelku, takú, akú videla kdesi na internete. Nebola to však bežná ženská taška – tvorili ju stovky viečok z plechoviek, teda materiál, ktorý pre väčšinu ľudí nemá žiadnu cenu a väčšinou putuje do odpadkového koša.

Denisa Bizoňová v nich však videla viac.

„Ich povrch má nepopierateľne príťažlivý vzhľad a po spojení viacerých kúskov k sebe prekvapia svojou jednoduchou, mrazivou krásou,“ hovorí Denisa, ktorá sa popri klasickej práci vždy venovala aj kreatívnej ručnej tvorbe. Jej srdce si napokon získali „kabelky z plechovky“.

Pred štyrmi rokmi vyrobila svoju prvú, presne podľa vlastného vkusu. „Kamarátky sa išli za ňou zblázniť,“ spomína na začiatky vzniku svojej značky Zeydee.

Z odpadu niečo nové

Recyklácia už nie je v súčasnej módnej tvorbe taká výnimočná, práve naopak, čoraz viac naberá na popularite a do popredia sa dostáva aj otázka ekológie. V tomto duchu pracuje aj Denisa, keďže uzávery z plechoviek sú v podstate odpad.

„Som šťastná, že pribúda stále viac ľudí, ktorí premýšľajú o spôsoboch šetrenia životného prostredia v oblasti obliekania,“ vraví návrhárka netradičných doplnkov.

„Pri súčasnej rýchlej móde sú kvalita i pôvod tovaru často pochybné, sklady obchodných reťazcov preplnené. Načo plniť sklady ďalším a ďalším oblečením, keď okolo seba máme nespočetne veľa možností ako využiť to staré,“ tvrdí Denisa.

Ozývajú sa jej cudzí ľudia

Ona však nevyberá staré kusy z babkinej skrine, vrchnáky sa k nej dostávajú inak.