Chceli by ste mať deti, keby ste vedeli, aká budúcnosť ich čaká?

Klimatická zmena si žiada položiť dôležitú otázku.

30. aug 2018 o 6:00 Michaela Žureková

Bolo to prvýkrát, keď som spochybnila svoje rozhodnutie mať raz dieťa. Prvýkrát, keď mi to neprišlo ako dobrý nápad. Stačilo mi, aby som si prečítala iba jeden rozhovor o tom, ako môžu a pravdepodobne aj budú vyzerať budúce desaťročia na tejto planéte.

Áno, valí sa to na nás zo všetkých strán, informáciám o tom, že žijeme v dobe plastovej, v dobe globálneho otepľovania a v dobe vymierania živočíchov sa vyhne azda len ten, kto býva v jaskyni.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Nepýtajte sa ľudí, kedy budú mať deti. Ani oni sa nepýtajú, kedy zomriete

No predsa len občas príde v mysli človeka zlom.

Čo nám ešte donedávna prišlo vzdialené, sa nás dnes priamo dotýka. Už to nezastavíme a možno ani nespomalíme.

Riešime, ako doma kompostovať, ako šetriť vodu, ako sa vyhnúť plastom a ako znížiť uhlíkovú stopu pri cestovaní.

No k rozhodnutiam, ktoré ovplyvňuje environmentálny stav a klimatická zmena, by malo pribudnúť ešte jedno navyše – mali by sme vôbec mať deti?