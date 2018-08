Tip na výlet: Čím je zaujímavé Neziderské jazero a okolie

Je najväčším stepným jazerom v Európe.

29. aug 2018

Rozmanitá flóra a fauna okolo Neziderského jazera - Neusiedler See lahodí oku a chuťové poháriky zase pohladí víno pestované v okolí jazera.

Služby na úrovni sú tu tiež samozrejmosťou. Niet preto divu, že je vyhľadávaným turistickým cieľom Slovákov, ktorí to sem majú z Bratislavy necelých 40 km.

Krajina okolo jazera je veľkou prírodnou rezerváciou, ktorá bola v roku 1993 vyhlásená za národný park pod názvom Neusiedler See – Seewinkel. Pre svoju jedinečnosť bol tento park v roku 2001 zapísaný na Zoznam svetového dedičstva UNESCO.

Raj pre cyklistov

Nadšení budú aj vyznávači cyklistiky a pešej turistiky, ktorí si môžu užiť výlet po parku a z viacerých pozorovateľní sledovať vyše 300 druhov tu žijúcich vtákov.

Priamo z Bratislavy sa po cyklocestách viete dostať až k jazeru, prípadne vás sem aj s bicyklom privezie vlak. Trasy sú vhodné pre rodiny s deťmi a aj pre menej zdatných cyklistov.

Nenáročné, kvalitne upravené a vybavené cyklocesty po rovinke kopírujú obvod celého jazera, dlhého skoro 40 km a širokého približne 14 km. Celá trasa okolo jazera má 135 km, z toho 38 km vedie Maďarskom.

Zdatnejší túto trasu dajú za jeden deň, tí ktorí si netrúfajú pokoriť sami seba, alebo si chcú vychutnať krásy, ktoré ponúka tento kraj, si môžu rozdeliť trasu na viac dní, prípadne si ju skrátiť cyklokompami po jazere.

Aktivity vo vode

Pri jazere sa nachádza niekoľko platených trávnatých pláži, na ktorých nechýbajú kabínky na prezliekanie, bufety a sprchy a nájdete tu aj aj detské ihriská.

Našincami je asi najviac obľúbená pláž v mestečku Neusiedl am See, ale oplatí sa ísť aj o čosi južnejšie do letoviska v Podersdorfe. Jeho hlavnou atrakciou je 12 metrov vysoký maják stojaci v prístave, pri ktorom si vari každý urobí fotku.

V obľube sú rôzne vodné športy vrátane jachtingu, kitesurfingu či windsurfingu, keďže sú tu skoro stále ideálne veterné podmienky.

Vo viacerých lokalitách si môžete požičať loďky, aj vodné bicykle, či výstroj na čoraz viac obľúbený paddleboarding. K dispozícii sú aj inštruktori, ktorí vás naučia na tejto doske s pádlom nielen stáť, ale aj plávať.

Neziderské jazero (zdroj: Österreich Werbung/G. Popp)

Eisenstadt s duchom Haydna

Mesto Eisenstadt je hlavným mestom spolkovej krajiny Burgenland a centrom celej oblasti Neusiedler.

Mesto je nerozlučne späté so šľachtickým rodom Esterházy a s hudobným géniom Jozefom Haydnom. Na tunajšom zámku bol vyše štyridsať rokov kapelníkom na dvore vtedy najbohatšieho a najvplyvnejšieho šľachtického rodu v Uhorsku.

Haydn je považovaný za otca symfónie, sláčikového kvarteta i klavírnej sonáty. Zároveň je autorom rakúskej štátnej hymny.

Pýchou zámku je akusticky jedna z najkvalitnejších sál na svete - Haydnova sála s nádhernými freskami, kde sa pravidelne konajú koncerty vážnej i populárnej hudby.

Zámok Esterházy v Eisenstadte (zdroj: Österreich Werbung-Pigneter)

Viac o Jozefovi Haydnovi sa dozviete na interaktívnej výstave Haydn Exploziv na prízemí zámku. Nádherné predmety, ktoré do svojich zbierok zakúpili Esterházyovci uvidíte pri okruhu Skvosty zámku Esterházy.

Medzi nimi vyniká najväčšia zachovaná zbierka stolného striebra na svete.

V podzemí zámku sa nachádza najväčšie Múzeum vínárstva v Rakúsku. V meste nájdete aj Haydnovo múzeum v dome, kde tento hudobný génius prežil väčšinu svojho života.

Jeho hrob uvidíte v Haydnovom mauzóleu, ktoré sa nachádza v kostole Haydnkirche.

Nie nadarmo sa Eisenstadt nazýva aj Haydnstadt (Haydnovo mesto). V septembri sa tu koná aj každoročný Haydnov hudobný festival. Nezabudnite navštíviť aj kalváriu, Dóm Sv. Martina, Gloriettu, ktorá slúžila ako poľovnícky zámoček a Zámocký park, ktorý bol pôvodne barokovou záhradou, dnes prebudovanou na anglický park.

Neďaleko zámku sa nachádza Židovské a Zemské múzeum. Tu sú zaujímavé predovšetkým rímske mozaiky alebo sála Franza Liszta, ďalšej významnej osobnosti hudobného sveta, ktorá je s mestom spojená.

Rust ako cieľ vínnej turistiky

Okolie Neziderského jazera má aj množstvo viníc, vďaka ktorým sa Burgenland nazýva rakúskym Toskánskom, kde slnko svieti 300 dní v roku.

Okolo jazera sa rozkladá vyše 14 000 hektárov viníc, kde dozrieva kvalitná vínna réva. Obľúbená je tu vínna turistika, navštíviť môžete množstvo vínnych pivníc a vinárstiev, z ktorých mnohé získali cenu za architektúru. K dobrému vínku sa tu všade ponúkajú čerstvé domácke sezónne produkty.

K najnavštevovanejším miestam patrí vinohradnícke mestečko Rust, stojace priamo na brehu jazera. Toto mestečko preslávili aj hniezdiace bociany.

Vari tu ani neexistuje komín, na ktorom by nemala hniezdo bociania rodinka. Pri prechádzke uličkami, kde na každom rohu stojí útulná vinárnička, môžete od jari do jesene počuť klepot bocianích zobákov.

V Ruste je aj lodný prístav, kde kotvia plavidlá, ktoré vás vezmú na výletnú okružnú jazdu po jazere, alebo vás odvezú spoznávať ďalší čarovný kút v okolí Neziderského jazera.

Rust (zdroj: Pavol Urbánek)

Familypark pre celú rodinu

Na západnom brehu jazera, pri mestečku Rust, sa rozprestiera ďalšie lákadlo, najväčší rodinný zábavný park v širokom okolí, ktorý nedávno oslávil päťdesiat rokov existencie.

Dostupný je pohodlne autom zo Slovenska a ak sa rozhodnete prežiť pár dní pri jazere Neusiedler See, do Familyparku sa dostanete aj po cyklotrasách, ktoré lemujú jeho breh.

Pôvodne sa v areáli nachádzal len rozprávkový les s najznámejšími postavami z fantazijných príbehov.

Dnes je park s rozlohou 145-tisíc m2 známy nielen vďaka nemu, ale tiež svojimi atrakciami, húsenkovými dráhami, kolotočmi, farmou a vodnými atrakciami, ktoré počas horúcich letných dní osviežia.

V súčasnosti park ponúka štyri rozmanité svety v jednom areáli. Návštevníci majú k dispozícii rozprávkový les, zážitkový hrad, dobrodružný ostrov či gazdovský dvor. Atrakcie sú vhodné pre všetky vekové kategórie.

Deti lákajú najmä vodné atrakcie, lezecké steny, kolotoče, či ryžovanie zlata a drahých kameňov.