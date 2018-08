Vzťahová poradňa: Cestovanie s mojou frajerkou je hrozné. Mám ísť radšej sám?

Psychologička radí čitateľom.

27. aug 2018 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Text pôvodne vyšiel v denníku Express, ktorý patrí pod The Washington Post.

Otázka: Toto leto som bol s mojou priateľkou na dlhoočakávanej a zatiaľ našej najväčšej spoločnej dovolenke. Vyvinulo sa to však hrozne a už sa to stalo aj v minulosti.

Uvedomil som si, že naše spoločné cestovanie nie je dobré, každý má úplne iné predstavy. Ľúbim ju a som s ňou veľmi šťastný, premýšľame dokonca o svadbe. Toto je však veľká časť našich životov, v ktorej sme nekompatibilní. Úprimne, oveľa radšej by som cestoval sám.

Odpoveď: Ak je vaša partnerka niekto, s kým ste dennodenne šťastný, mali by ste byť schopný slová "hrozná dovolenka" rozdeliť na menšie problémy a navrhnúť spôsoby, ako ich vyriešiť.

Je to o plánovaní verzus neplánovaní? Spontánnosti verzus nalinkovanému programu? Strachu z riskovania verzus túžbe dobrodružstve? Čím konkrétnejšie vystopujete, ako sa konflikt začal, tým lepšie môžete naplánovať, ako ho odvrátiť.

Môžete tiež vytvoriť stratégiu a určiť si pevné roly vopred. Ak jeden z vás bude rozhodovať o tom, kam ísť do reštaurácie, ten druhý do toho nebude zasahovať. Ak bude niekto šoférovať a zle odbočí, ten druhý ho nebude kritizovať. A ten spontánnejší z vás zase bude môcť vybrať aj jeden prekvapivý výlet, a to bez otázok.

Ak to bude potrebné, zaraďte do svojho programu aj výlet osamote. Žiadne vzťahové pravidlo nehovorí o tom, že musíte každý deň stráviť spolu, dokonca ani (alebo špeciálne práve) v cudzej krajine.

Otázka: Moja dlhoročná kamarátka a ja sme si boli blízke už od škôlky až po vysokú. Hoci sme sa neskôr trochu vzdialili, len dva roky dozadu bola jednou z mojich družičiek na svadbe a ja sa neviem preniesť cez to, že si ma nevybrala, aby som bola jednou z tých jej.

Ako sa blíži jej svadba, nedokážem sa zbaviť pocitu ublíženia, lebo som vždy predpokladala, že na jej svadbe budem za družičku a teraz nie som. Jedna z vybraných žien je jej kolegyňa, s ktorou si je tiež blízka, no tá ju iba sotva pozná tak dlho ako ja. Nechcem byť malicherná, no takmer uvažujem, že na tú svadbu nepôjdem.

Odpoveď: Vaše ublíženie je logické a neexistuje čarovná palička, ktorá ho len tak odstránila, hoci sú takéto situácie pomerne bežné. Možno by pomohlo, keby ste sa na to pozerali menej čierno-bielo.

Nie je to súťaž družičky verzus všetci ostatní, je to spektrum, pričom každá osoba je pre nevestu dôležitá iným spôsobom.

Nie ste kvapkou v anonymnom mori všetkých bezvýznamných. Ste niekým, kto hrá v jej živote špeciálnu rolu. Byť na svadbe niekoho, koho máte rada, je skúsenosť s významom sama o sebe a, úprimne povedané, samotná svadobná oslava je časová kapsula, ktorá nestarne. Ktovie, ako budú veci vyzerať o dva, päť alebo desať rokov?

Takže k téme tu a teraz. Pozrite sa na ten nepríjemný pichľavý pocit ako na príležitosť, pri ktorej môžete zhodnotiť, či ste sa vzdialili v rámci prirodzeného chodu života alebo je to niečo, na čom chcete zapracovať. Napokon, najviac predsa záleží na trajektórii dlhoročného vzťahu, nie na tom, či budete s nevestou pózovať v lesklých družičkovských šatách.

Andrea Bonior je klinická psychologička. Každý týždeň uverejňuje stĺpčeky v The Washington Post Express.