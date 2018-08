Nechcem byť najlepšou matkou na svete, stačí byť OK

Všetky ženy sú v tom spolu.

24. aug 2018 o 6:00 Washington Post, Randi Mazzella

"Akú veľkosť trička nosíš?" pýtala sa ma v SMS-ke dcéra, najstaršia z mojich troch detí.

"M. Prečo?" odpovedala som jej.

"Kupujem ti tričko ku Dňu matiek."

"S nápisom Najlepšia mama na svete?" odpísala som žartom.



Žiadna odpoveď. Tak som o pár sekúnd naťukala: "Najviac OK mama na svete?" To vyvolalo pobavenie a emotikon s usmiatou tvárou.



A ja som s tým úplne v pohode. Nechcem byť najlepšou mamou na svete. V istom bode som chcela, no potom som si uvedomila o rodičovstve dve dôležité veci.

Prvou je, že byť "najlepšou na svete" naznačuje, akoby medzi mnou a všetkými ostatnými skvelými matkami na svete existovalo nejaké súperenie. Zahŕňa to aj matky, ktoré poznám a o ktorých viem, že sú skvelé ženy a robia pre svoje deti to najlepšie.

A taktiež mamy, ktoré nepoznám a ktoré čelia rôznym výzvam, prekážkam a problémom, o ktorých by som ja ani len netušila, ako ich prekonať.

Nesnažím sa byť lepšia než všetky ostatné. Sú to moje rovesníčky, moje spoluhráčky a moje vzory. Všetky sme v tom spolu. Vôbec nie je potrebné, aby som si merala sily alebo porovnávala limity s inými ženami.