Radšej zomrieť ako zhrešiť!

Vyznieva to jasne: cirkev si cení viac čistotu ako život.

17. aug 2018 o 14:03 Michaela Žureková

Ako šestnásťročnú ju chcel znásilniť opitý sovietsky vojak. Bolo to pri postupe frontu v roku 1944.

Ona si však vraj chcela uchrániť svoju čistotu, a tak obetovala vlastný život. Vojak ju pred očami vlastného otca zastrelil.

To je dôvod, pre ktorý má byť 1. septembra Anna Kolesárová, dievča zo Zemplína, blahorečená.

Do Košíc, kde sa tak udeje, sa chystajú tisíce pútnikov. Na samotnom akte by nebolo nič zvláštne, ak však vezmeme do úvahy celkový diskurz, ktorý okolo Anny cirkev vedie, treba spozornieť.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



To, že počas druhej svetovej vojny zbytočne zomrela nevinná dievčina, je nepochybne hrôzou.

Prečítajte si tiež: Annu Kolesárovú vyhlásia za blahoslavenú na košickom štadióne

No že sa jej smrť využije na spoetizovanie odporných činov a že z prirodzenej ľudskej obrany pred útokom sa urobí vymývanie mozgov (mladým) ľuďom, je rovnako, ak nie viac obludné a voči Anne vrcholne neúctivé.

Napríklad aj pomocou propagácie motta - Radšej smrť ako hriech!

Tak sa na to pozrime ešte raz, laicky a bez náboženskej optiky - opitý vojak dostane chuť na mladé dievča, pokúsi sa ho znásilniť, ono sa mu odmietne podvoliť, on ho preto zastrelí.