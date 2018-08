Estetička: Zohnať modelku s pekným a zdravým telom bol v minulosti problém

Bartková o tom, ako sa maľovala nahota.

13. aug 2018 o 11:30 Soňa Jánošová

Bolo v histórii umenia viac ženských alebo mužských aktov?

V skutočnosti je to pravdepodobne vyrovnané. V istom období bolo viac nahých mužských tiel. Najmä kvôli výjavom z biblie. Okrem nahého ukrižovaného Krista sa často zobrazoval napríklad nahý svätý Sebastián.

Určite je však viac obrazov s nahými ženami, ktoré vzbudili pozornosť a vyvolali škandál. No ak by sme urobili štatistiku, ženskej nahoty nebolo oveľa viac.

Viazali sa k tomu aj viaceré praktické problémy. Napríklad v devätnástom storočí bol problém s nahými modelkami, keďže bolo oveľa ľahšie zohnať zdravé mužské ako ženské telo.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečo?

Viera Bartková Vyštudovala estetiku, slovenský jazyk a vedy o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Absolvovala študijné pobyty na univerzitách v Budapešti, Padove a Ríme.

Od roku 2014 pôsobí ako odborná asistentka a didaktička estetickej výchovy na Katedre estetiky.

V odborných prácach sa okrem iného venovala aj morálke aktu.

Aktívne sa venuje umeleckej kritike.

Tlak na ženskú morálku bol naozaj veľmi veľký a ženy z najnižších vrstiev, ktoré sa nechávali najímať ako modelky, mali pekné a zdravé telo bez podvýživy len veľmi krátky čas. Potom začali rodiť, často hladovať. Veľký problém nastal najmä v Amerike, ktorá bola extrémne prudérna.

Pri takomto tlaku na morálku asi ľahko vznikali škandály. Je to tak?

Áno. Veľké komplikácie riešil napríklad americký realistický maliar Thomas Eakins, ktorý sa niekoľkokrát sťažoval na to, nemôže pre svojich študentov zohnať modelku s pekným, zdravým telom.

Zašlo to tak ďaleko, že bol napokon prepustený z akadémie, kde učil maľbu, pretože čelil obvineniu, že študenti a študentky si navzájom pózujú nahí. To vyvolalo obrovské pobúrenie.

Kto teda umelcom pózoval?

Žena, ktorá mala pekné a zdravé telo, ktorá nemusela drieť na poli alebo v továrni, sa chcela dobre vydať a nemohla riskovať povesť tým, že by pózovala.

Pózovali teda naozaj len najnižšie, nemajetné vrstvy, ženy. Boli to ženy, ktoré nemali inú možnosť zárobku, alebo ženy, ktorých povesť už bola zničená ich povolaním tanečnice, herečky a podobne.

Francisco Goya: Nahá Maja,1797–1800 (zdroj: Wikipedia Commons)

Stávalo sa napriek tomu, že by pózovala aj žena vyšších kruhov alebo aristokratka?

Výnimočne áno, ale často s tým, že totožnosť modelky nie je potvrdená.

Prečítajte si tiež: Striptíz, burleska aj akty. Aké je to živiť sa nahotou?

Dlho sa napríklad špekulovalo, že na Goyovom obraze Nahá Maja je pravdepodobne vyobrazená španielska aristokratka Vojvodkyňa z Alby.

Úplne potvrdené to však nikdy nebolo a najnovšie výskumy skôr uvádzajú, že modelkou bola Goyova iná aristokratická milenka Pepita Tudó.

O veľký škandál sa postarala sestra Napoleona Bonaparte Paulína. Stala sa modelkou pre sochu Venuša Víťažná sochára Antonia Canovu.

To je pravdaže mytologická téma, vďaka ktorej mohla byť nahota ospravedlnená, no predsa len, bola členkou váženej aristokratickej rodiny, ktorú všetci poznali. Nestretlo sa to s veľkým pochopením.