V bruchu majú dieru a nehanbia sa za to. Môžu byť modelky aj športovkyne

Ženy sa fotia so stomickým vreckom.

10. aug 2018 o 6:00 Soňa Jánošová

Ich telo z rôznych dôvodov nepracuje správne. Najčastejším vinníkom je úraz, zápal alebo rakovina hrubého čreva, močového mechúra či maternice. V dôsledku týchto a mnohých iných chorôb vylučujú do vrecka pripevnenom na bruchu.

Pre mnohých ľudí je predstava podobného života len ťažko prijateľná. Existuje však skupina žien, ktoré sa rozhodli hovoriť o svojich problémoch otvorene a prostredníctvom sociálnych sietí zbaviť túto tému tabu.

Sympatické pritom je, že ide o mladé ženy. Niektoré z nich majú stomické vrecko zavedené už niekoľko rokov a pre viaceré z nich ide o celoživotné riešenie ich zdravotných problémov.

To im však nebráni žiť plnohodnotný život, športovať, mať sex, alebo sa venovať práci modelky.

Aký je život s vývodom?

Stómia je chirurgicky vytvorený otvor, ktorý umožňuje ľuďom vylučovať stolicu alebo moč mimo tela aj vtedy, keď z rôznych dôvodov nemôžu vylučovať normálne. Zvyčajne sa umiestňuje na povrch brucha a pripevňuje sa naň takzvané stomické vrecko.

To zachytáva obsah hrubého a tenkého čreva, teda stolicu alebo nahrádza funkciu močového mechúra a prúdi doň moč.

Ľudia, ktorí žijú so stomickým vreckom, mu musia svoj život vo viacerých ohľadoch prispôsobiť.

Často majú upravené stravovanie či obliekanie a veľká zmena sa týka ich hygieny.

V komunite mladých žien, ktoré sa problém pokúšajú normalizovať, však prevláda názor, že život sa operáciou nekončí a môže sa vrátiť do normálnych koľají.

Takmer normálny život

Jednou z nich je dvadsaťšesťročná Britka Harriet Williamsová. V štrnástich rokoch jej diagnostikovali ulceróznu kolitídu - ochorenie spôsobujúce bolestivé opuchy vnútornej sliznice hrubého čreva.

V roku 2014 absolvovala operáciu a pred rokom založila svoj instagramový účet wheresmyostomy.

Ten na prvý pohľad pripomína bežný instagramový účet miliónov mladých dievčat. Zdieľa na ňom fotky seba samej v plavkách, zachytáva svoj progres v cvičení, pripíja si na zdravie šampanským a ukazuje aj svoj pobyt v nemocnici.

Nikdy však nezakrýva to, že na jej bruchu je vrecko, do ktorého prúdia jej výlučky. Verí, že touto formou sa jej podarí búrať predsudky ľudí, ktorí „nepoznajú nikoho s vývodom, a preto si myslia, že sú smradľavé, špinavé a nehygienické“, povedala pre Independent.

Majú sex a fotia kampane na spodnú bielizeň

Ešte ďalej ide vlogerka Hannah Witton, ktorá má na YouTube úspešný kanál o sexe a sexualite. V apríli tohto roku však začala pridávať aj video blogy, v ktorých opisuje svoj život po operácii a so stomickým vreckom. Nebráni sa ani rozhovorom o sexe či foteniu aktov.

To nerobí problém ani Gaylyn Hendersonovej, ktorá od štrnástich rokov trpí Crohnovou chorobou. Operáciu a vytvorenie stómie dlho odmietala, pretože nechcela prísť o svoju kariéru modelky.

„Prišiel však čas, kedy už som nemala na výber a bola to tá najlepšia vec, ktorá sa mi stala. V žiadnom prípade, by som to nevrátila späť a dokonca som to mala spraviť skôr“, povedala pre Metro dnes tridsaťtriročná žena.

Foteniu sa venovať neprestala a prednedávnom sa stala súčasťou kampane pre spodnú bielizeň americkej značky Aerie.