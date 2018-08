Aj obočie má svoju históriu. Pozrite sa, ako sa menila jeho móda

Malý kúsok tváre, veľké rozdiely.

8. aug 2018 o 15:24 Soňa Jánošová

Septembrová titulka magazínu Vogue bude patriť Rihanne. Barbadoská speváčka je na fotografii zahalená do výrazných saténových volánov a na hlave má kvetinový fascinátor. Nič z toho však nepúta pozornosť tak veľmi, ako jej obočie.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



To je totiž celkom vytrhané a následne namaľované do tenkej línie, akú si pamätáme z deväťdesiatych rokov či z éry nemého filmu.

Prečítajte si tiež: Takto ste obočie zrejme nikdy netrhali. Poznáte threading?

Okamžite po zverejnení fotografií sa módna verejnosť začala zaujímať o to, či silné a trendy udávajúce „inštitúcie“ akými Vogue a Rihanna sú, začínajú meniť aktuálny trend takzvaného instagramového obočia.

Už niekoľko rokov totiž ženy venujú počas líčenia značnú časť pozornosti práve obočiu. Formujú a tieňujú ho do do veľmi presnej línie a často volia aj jeho tetovanie.

V histórii by sa však zmena trendu neodohrala po prvý raz. Obdobia, kedy ženy nechávali obočie bez povšimnutia sa periodicky striedali s tými, kedy si ich vytrhávali a holili a domaľovávali.

Výrazné osobnosti a ich výrazné obočia nájdete v galérii.

To, či má titulka Vogue predznamenávať novú éru zisťoval aj britský magazín Independent. O interpretáciu požiadali stylistku Lisu Potter-Dixonovú, ktorá uviedla, že ide pravdepodobne len o podporu Rihanninej značky dekoratívnej kozmetiky Fenty Brow a poctu deväťdesiatym rokom.

"Držte sa so svojho upraveného a plného obočia. To je oveľa viac. A to, čo vyzerá skvele na obálke Vogue, nevyzerá vždy skvele v každodennom živote," uviedla Potter-Dixonová.

Ak vás super tenké obočie znepokojilo, môžete si vydýchnuť. Zatiaľ.