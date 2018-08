Nejde len o maskáče, v móde sú nepriestrelné vesty aj puzdra na zbrane

Warcore je odpoveď na svet plný násilia.

2. aug 2018 o 16:34 Soňa Jánošová

Vojenské inšpirácie nie sú v móde nijako výnimočné a pravidelne sa objavujú ako jej bežná súčasť. Väčšina z nás má v živej pamäti trend kapsáčov, maskáčovej látky a vojenských známok visiacich na krku.

Uniformami sa inšpirovali popové ikony a pravidelne po nich siahali aj veľké značky. Len napríklad uveďme kolekciu Rafa Simonsa v roku 2001 či Donatelly Versace pre rok 2016.

Vojenské inšpirácie vstupujú aj do nastávajúcej sezóny. Žiaľ, odlišne, ako bolo doteraz zvykom.

Warcore nahrádza normcore

Tak, ako každé umenie, aj móda odráža to, čo sa deje okolo nás. A vo svete viacerých geopolitických a klimatických zmien aj tušených konfliktov sa novým obrazom módy stáva takzvaný warcore.

V roku 2014 zadefinoval magazín Vogue štýl, respektíve antištýl nomcore. Móda, ktorá sa už presýtila farieb, vzorov a výstredností, hľadala prístav v jednoduchej, všednej, nenápadnej a normálnej móde.

Našla ju v štýle normcore, ktorý presadzuje jednoduché strihy, jednofarebnosť až istú asketickosť. Modré rifle, biele a sivé tričká, jednoduché kabáty, voľné strihy, ktoré neveľmi rozlišujú medzi tým, či ide o mužské alebo ženské oblečenie.

Dnes sa tento istý magazín pýta, či bude nomcor nahradený warcorom.

Zabudnite na kabelky, noste štíty

Nejde o to vytvoriť nový módny trend, ale poukázať na to, že do módy sa čoraz viac dostávajú až paranoidné vojenské prvky ako nepriestrelné či balistické vesty a masky na tvár.

Kultová značka Anti Social Social Club prináša nielen rúšky na tvár, ale pre kolekciu jeseň a zima 2018 dokonca pripravuje ako šik doplnok ochranný štít.

Modelka Bella Hadid zas na svojom Instagrame zverejnila fotku s kabelkou značky Louis Vuitton na stehne, ktorá jednoznačne evokuje puzdro na zbraň.

Aj Taliban ide s dobou

V tomto kontexte pôsobí ešte strašidelnejšie fakt, že trendy sa dostávajú aj na nečakané miesta. „Taliban prešiel celkovým rebrandom,“ hlási príspevok z júna tohto roka.

Ukazuje nové uniformy, v ktorých sa stúpenci Talibanu pripravujú v tréningových táboroch.

Oblečené majú maskáčové nohavice a tričká s dvomi pištoľami a celkovo pôsobia ako ktorýkoľvek mladý človek v západnom svete.

Téme sa venuje aj britský The Guardian. Módna redaktorka Hannah Mariotová si v samotnom závere článku povzdychne a trochu sentimentálne spomína na rok 2014, kedy všetci začali chodiť v neoznačených a generických normcore odevoch.

„Bolo to trochu samoľúbe, trochu snobské, trochu módny výstrelok. Ale aspoň to nebolo toto.“