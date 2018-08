Nielen Casablanca a Marrákeš. Čo treba vidieť v Maroku?

Tip z prvej ruky

Odporúča Eleonóra Fedorová, riaditeľka cestovnej kancelárie:

Čaro severného Maroka objavili už aj slovenské cestovné kancelárie. „Na severovýchode Maroka, tam, kde možno v diaľke dohliadnuť Gibraltár, sa rozprestiera Saidia, nové letovisko s mediteránskou klímou a horúcim zlatým pieskom na štrnásť kilometrov dlhej piesočnatej pláži,“ hovorí Eleonóra Fedorová z CK SATUR. Slovenskí dovolenkári sa k marockým brehom Stredozemného mora môžu dostať pohodlne, priamo z Bratislavy, chartrovými letmi, ktoré sú v prevádzke od júna do septembra. Ponuka ubytovania uspokojí aj tých náročnejších cestovateľov. „Ubytovať sa môžete v Meliá Saidia Beach, v novom päťhviezdičkovom hoteli, ktorý patrí do španielskej hotelovej siete Meliá, so službami all inclusive a veľmi priestrannými izbami rôznych kategórií. Svoju ostrú sezónu odštartoval toto leto,“ pokračuje E. Fedorová a dodáva, čo všetko letovisko ponúka: „Zelené záhrady, pláž so zlatistým pieskom, na ktorú sa dostanete cez promenádu vedúcu nielen na pláž, ale aj do prístavu. V samotnom hoteli na hostí čakajú tri vonkajšie bazény a jeden vnútorný. Dovolenkárov poteší aj pestrá kuchyňa, ktorá ponúka nielen marockú, ale aj španielsku, ázijskú a stredomorskú kuchyňu.“ Na svoje si prídu aj deti. „V júli bol v blízkosti hotela otvorený aj obrovský akvapark s bohatým výberom šmýkačiek pre všetky vekové kategórie,“ uzatvára E. Fedorová.