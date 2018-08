Krémy začala vyrábať v kuchyni, dnes vedie úspešnú značku prírodnej kozmetiky

L. Klebercová oživila rodinnú tradíciu.

31. júl 2018 o 6:00 Soňa Jánošová

„Sedela som na podlahe v našej výrobni, snažila som sa vybaviť množstvo objednávok a mala som pocit, že už nikdy neuvidím denné svetlo," opisuje začiatky svojho podnikania Lucia Klebercová.

Ihneď po spustení internetového predaja v roku 2014 bol dopyt po kvalitnej prírodnej kozmetike väčší, ako spočiatku čakali.

Dnes sa firma rozrástla na viacerých členov, má profesionálnu výrobňu, prináša viac ako štyridsať produktov, získava si stále viac priaznivcov a dostáva sa dokonca aj do siete drogérií.

Špecifikom pritom je, že kozmetika Dulcia je čisto prírodnáa ručne miešaná.

Na materskej namiešala prvé krémy

V rodine Lucie Klebercovej bolo vždy samozrejmosťou vyrábať tinktúry a mastičky. Keď sa však rozhodla riešiť problémy so svojou pleťou a hľadať kozmetiku pre malé deti, jej záujem o výrobu kozmetiky sa začal čoraz viac prehlbovať.

Priestor a čas na vyrábanie získala po tom, ako nastúpila na materskú dovolenku.

Dodáva, že v čase, keď sa jej narodila druhá dcéra, existovalo už niekoľko receptúr, ktoré sa mohli bez problémov používať.

„Úplne prvý výrobok bol prírodný dezodorant, ktorý pôvodne vznikol pre našu vlastnú spotrebu. Ten vyšiel funkčnosťou na prvýkrát, len sme mierne upravovali jeho konzistenciu. Tým, že sa s manželom pohybujeme v prostredí športovcov, mali sme oň hneď veľký záujem.“

Ani zďaleka však nezostalo len pri dezodorante. Klebercová sa vo vlastnej kuchyni púšťala do čoraz odvážnejších kozmetických experimentov a vyrábala si krémy pre seba aj pre svoje deti.

Viaceré z týchto výrobkov sú na trhu dodnes. „Od začiatku som premýšľala o tom, že by som chcela mať vlastnú značku. Bol to môj sen. No pomerne dlho mi trvalo, kým som sa odhodlala ísť do toho naozaj naplno.“

Neľahké začiatky a prvé úspechy