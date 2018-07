Vzťahová poradňa: Manželka ma vo všetkom kontroluje

Klinická psychologička radí dvom mužom.

30. júl 2018 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Otázka: Som jediný muž v kancelárii so štyrmi ženskými kolegyňami. Dve z nich sú hotové diablice v prestrojení. Jedna druhú predo mnou ohovárajú a napokon sa spolčujú aj obe proti mne, šepkajú si ako stredoškoláčky.

Myslím si, že sa cítia ohrozené mojimi schopnosťami. Teraz ich ignorujem, jednu iba pozdravím " dobré ránko", druhej nehovorím nič. Už predtým som im povedal, že ak som urobil niečo, čo ich ranilo, nech mi to povedia. Ako sa s týmto má človek vyrovnať?

Odpoveď: Sympatizujem s vami, no zároveň sa zamýšľam nad tým, či nerozdúchavate plamene.

Tým, že sa vyhýbate jednu z nich vôbec pozdraviť, popierate svoj zrelý a "poďme začať odznova" postoj, ktorý tvrdíte, že zastávate.

Áno, môžu sa správať zákerne, byť "zlými dievčatami" alebo akokoľvek inak ich nazvete.

Ale základná zdvorilosť je vašou najlepšou obranou a to, čo by skutočný profesionál mal urobiť - dokonca aj keby ste sa radšej zadrhli tonerom - je začať každý deň s čistým štítom a nie niečím, čo môže byť chápané ako agresívny akt.

Nikto týmto ženám asi nedá cenu za charakter a pravdepodobne sa privedú do problémov samy skôr, než by to spravil niekto iný. No stupňovanie situácie z vás iba oveľa pravdepodobnejšie spraví ich obeť.

Otázka: Nedávno ste písali o kontrolujúcom správaní a moja žena sa úplne hodí do tohto profilu. Naši priatelia a rodina si myslia, že je dokonalá manželka, ale už dlhšie cítim, že kontroluje každý aspekt nášho vzťahu.

Používa obviňovanie a zahanbovanie na to, aby som sa správal tak, ako chce ona a má prakticky finálne slovo vo všetkom, čo robím. Som stratený v tom, ako sa mám z tohto bodu pohnúť.

Odpoveď: Je pravda, že musíte urobiť niekoľko ťažkých rozhodnutí a pravdepodobne máte za sebou roky zaobchádzania z jej strany, ktoré mali vplyv na vašu schopnosť vykonať ich.

Povedať vám, aby ste si zohnali profesionálnu pomoc môže odo mňa znieť ako snaha vyhnúť sa zodpovednosti za radu, ale je to zďaleka najlepší spôsob, ako začať váš problém riešiť.

Mali by ste urobiť kroky k tomu, aby ste ju opustili? A kedy a ako by sa to malo stať? Ako veľmi extrémne je jej správanie? Ako veľmi ste do toho zainteresovaný? Ako sa môžete v celom procese ochrániť emocionálne, finančne a fyzicky? Ak bude na vás tlačiť rodina alebo priatelia, ako tomu zabránite a vysvetlíte im to?

Zrejme nemôže byť pre vás nič lepšie, ako vyjadriť svoje pocity niekomu skúsenému a pripravenému vás s najlepším záujmom previesť touto situáciou.

Andrea Bonior je klinická psychologička. Každý týždeň uverejňuje stĺpčeky v The Washington Post Express.