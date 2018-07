Myslela som si, že strata prsníka bude horšia, no horšie bolo prísť o vlasy

Parochňa je nesmierne drahá záležitosť.

25. júl 2018 o 6:00 Michaela Žureková

Strata vlasov, ktorú so sebou prináša chemoterapia, otrasie mnohými ženami. Nejedna svoje vlasy stále považuje za korunu krásy, na ktorú nedá dopustiť a prísť o ne znamená aj nalomiť vlastnú psychiku a vyslať signál do okolia, čím v živote práve prechádza.

„Pokým som vlasy mala, bola som sebaistá žena, ale teraz trpím a hanbím sa pozrieť na môjho synčeka a snúbenca,“ povedala pred časom pacientka Mirka pre projekt Ligy proti rakovine s názvom Vystrihaj sa Slovensko.

Vďaka nemu sa už množstvo darcov vlasov podieľalo na výrobe parochní, ktoré vrátili desiatkam žien opäť kus kvality do života. Aj Mirke takáto parochňa z pravých vlasov pomohla. S najväčšou radosťou ju využila najmä počas svojho svadobného dňa: „Vďaka tomu som si mohla svadbu užiť naplno a byť opäť sama sebou,“ opísala.

Parochne zadarmo

Na výrobu jednej parochne sa spotrebuje približne 250 až 300 gramov ľudských vlasov, čo sú približne traja až štyria darcovia.

Proces výroby môže trvať dva až tri týždne – vlásenkárka do prispôsobenej antialergickej čiapky postupne napicháva vlas po vlase, takže ide o precíznu prácu. Aj preto je parochňa z pravých vlasov pomerne drahá záležitosť - môže stáť okolo 1500 až 2000 eur.

Iba máloktorá onkologická pacientka by si takúto „pomôcku“ mohla dovoliť, no vďaka projektu Vystrihaj sa Slovensko ju už mnohé získali zadarmo.

„Kým došlo k projektu Vystrihaj sa Slovensko, prijímali sme mnoho telefonátov od zdravých žien, ktoré sa pýtali, čo by mohli urobiť, aby vedeli pomôcť ženám, ktoré o vlasy prišli. Boli sme nešťastní, že nevieme, čo s tým a dlho sme uvažovali, až sme našli vzácnych ľudí, s ktorými sme mohli spolupracovať,“ hovorí Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine, ktorá projekt rozbehla v spolupráci s vlasovým štúdiom Zdenka Vrbová.

„Každá žena, ktorá príde o vlasy, to pociťuje veľmi ťažko. Naši psychológovia nám dávajú spätnú väzbu, čo pre ne znamená získať späť korunu krásy, takže sa nesmierne tešíme, že tento projekt existuje. Teší nás, že je stále mnoho ľudí, ktorí si uvedomujú, že i takáto forma pomoci je potrebná, dodáva Kováčová.

Práca parochniarky je náročná. (zdroj: archív VSS)

Strata vlasov je šok

Medzi ženy, ktoré stratili vlasy a potrebovali využiť parochňu, patrí aj pani Marcela. Po liečbe rakoviny prsníka sa stretla s trvalými negatívnym následkami chemoterapie a nebnovil sa jej normálny rast vlasov. V rámci projektu Ligy proti rakovine tak požiadala o výrobu parochne na mieru.

„Samozrejme, lekári človeku povedia, aby si išiel zabezpečiť parochňu, že o tri týždne bude bez vlasov, ale aj tak to bol šok. Parochne z obchodu sa človek snaží prispôsobiť, ale nikdy to nie je ono,“ hovorí, pričom priznáva, že bolo ťažké prijať daný stav, keď jej ani po ukončení liečby vlasy nenarástli.

„Keď som išla k pani vlásenkárke, trošku som mala obavy, lebo iné je sa ísť odmerať ku krajčírke na šaty a iné dať miery na vytvorenie parochne,“ približuje pani Marcela. „Otvorila mi však pomyselné dvere, ktorými som sa vrátila do svojho starého sveta bez komplexov a podceňovania sa.“

Na stratu vlasov si musela zvyknúť aj pacientka Gabika. „Myslela som si, že strata prsníka bude horšia, ale horšie bolo stratiť vlasy. Snažila som sa na to nejakým spôsobom pripraviť, ale na to sa vôbec pripraviť nedá,“ hovorí.

Keď jej vlasy začali vypadávať, obehala všetky parochniarstva v okolí, no parochne jej boli veľké. Keď už sa zmierila, že zostane bez vlasov, kamarátky ju prihlásili do projektu Vystrihaj sa Slovensko. „Od pani vlásenkárky Gizky som odchádzala s novými vlasmi a dodnes si to pamätám ako jeden z najkrajších momentov môjho života,“ opisuje Gabika.

Darovať, kúpiť, podporiť

V praxi sa s pacientkami, pre ktoré je strata vlasov traumatizujúca, stretáva aj psychologička Ligy proti rakovine, Andrea Križanová: „Cítia úzkosť, strach, majú depresívne nálady, ak vlasy začnú padať. Zo psychologického hľadiska považujem za pozitívne, že pacientky majú aj počas liečby záujem vyzerať upravene a psychicky im to pomáha,“ poznamenáva.

Prezidentka Ligy proti rakovine, doktorka Eva Siracká, sa dokonca stretla s prípadmi, keď ženy odmietli liečbu práve pre strach z vypadania vlasov.

„Aj nedávno som bojovala, aby sa pacientka dala presvedčiť, že s danou liečbou sa dá dosiahnuť úžasný pokrok. Prvá reakcia bola – ale prídem o vlasy. Nuž, niektorí prídu o ruku, o nohu, o prsník, o dôležité orgány. Vlasy sa predsa dajú vyriešiť,“ poznamenáva.

Jedným z riešení sú práve parochne a ich výroba nevyžaduje len darcov s kvalitnými, nefarbenými a dlhými vlasmi, ale aj finančnú podporu.

Od 11. júla do 18. septembra sa do kampane môžu zapojiť nielen odvážni darcovia a darkyne vlasov, ale tiež každý, kto si v sieti 101 Drogerie zakúpi čo i len jeden výrobok Pantene. Obe značky sa do projektu zapojili tým spôsobom, že 50 centov z každého nákupu darujú na výrobu parochní pre onkologické pacientky.

Už minulý rok sa im podarilo vyzbierať sumu 8635 eur, za ktoré Liga proti rakovine a Vystrihaj sa Slovensko mohli vyrobiť ďalšie parochne.