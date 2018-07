Organizujú prvý islandský festival u nás: Vízie sú veľké

Regina Ulejová a Laura Lovišková približujú, ako sa organizuje festival.

23. júl 2018 o 6:00 Michaela Žureková

Na jeseň organizujete prvý festival islandskej hudby na Slovensku a v strednej Európe. Kedy a kde sa začal písať jeho príbeh?

Regina: S Laurou sme sa spoznali cez Rádio FM, keď prihlásila svoju kapelu Ecetera band do Demovnice a mne sa páčila ich hudba. Občas som ich pozvala na nejaký koncert. Jedného dňa sa to otočilo a Laura sa ozvala mne s návrhom na spoluprácu, či jej nepomôžem zorganizovať koncert islandskej kapely Hugar na Slovensku.

Laura: Chalani si vtedy pridali na Instagrame moju kapelu. Vôbec som ich nepoznala, hoci som predtým bola rok na Islande, no ich hudba sa mi veľmi zapáčila a mám vo zvyku sa ozvať kapelám a dať im spätnú väzbu, tak som im napísala. Začali sme komunikovať a povedali mi, že budú hrať v Poľsku, tak či by sa niečo nedalo zorganizovať aj na Slovensku.

Tak ste zo dňa na deň začali organizovať koncert v Bratislave.

Laura: Presne tak. A keďže som si uvedomovala, že to je trochu väčšia akcia a chceli sme na nej vystupovať aj s vlastnou kapelou, rozhodla som sa, že potrebujem pomoc.

Spomenula som si na Reginu, pretože koncerty, ktoré sme spolu predtým riešili, fungovali super a organizácia bola perfektná. Ona súhlasila a spoločne sme zorganizovali dvojkoncert v novembri 2017 aj spolu s mojou kapelou. Koncert mal vypredanú sálu a veľmi pozitívne ohlasy publika.

Regina: Hneď mi bolo jasné, že medzi mnou a Laurou je chémia a že sa nám spolu dobre pracuje. Ja som mala už dávnejšie sen o vlastnom festivale a zrazu mi prišla do cesty Laura, s ktorou všetko klapalo perfektne.

Povedali sme si, že sa do toho spoločne pustíme a že Island bude to pravé. Obe Island milujeme a niečo také tu navyše ani nie je. Chceli sme spraviť festival, na ktorý by sme samy túžili ísť.

Laura: Ja som predtým nevedela, že Regina má veľmi rada Island a že tam aj bola. Ja som bola zase na Islande počas Erasmu. To sme sa o sebe dozvedali počas rozhovorov a tam to začalo vznikať.

Rozhodli ste sa nadviazať na prácu Juraja Kušnierika, ktorý bol popularizátorom Islandu a jeho hudby tu u nás. Poznali ste sa s ním?

Regina: Ja som sa s ním poznala aj prostredníctvom Rádia FM a keď som išla na Island, poprosila som ho, či si s nami nesadne a nedá nám nejaké tipy. Bol veľmi zlatý a urobil to, prerozprávali sme večer.

Potom sme sa dozvedeli tú zlú správu a hneď mi bolo jasné, že už nie je na Slovensku nikto, kto by sa venoval islandskej hudbe tak ako Juraj Kušnierik. Veď aj ja som mala o Islande informácie vždy cez neho – jeho rozhovory, reportáže, dokument aj knihu. Veľmi sa nám s Laurou páčilo jeho nadšenie a sme veľmi vďačné, že on nám tú islandskú kultúru najviac priblížil.

Laura: Ja som ho osobne nepoznala, ale aj prostredníctvom jeho rozhovorov alebo relácie, kde o hudbe krásne hovoril, som sa dostala k islandskej kultúre. Tiež mi prišlo, že v tom treba pokračovať, čo bol pre nás výrazný a silný motív.

Je známe, že festivaly nie sú veľmi ziskovou záležitosťou. Ste si vedomé, že mnohé takéto akcie bývajú skôr stratové?

Regina: To je niečo, čo nad nami visí od začiatku. Máme z toho obavu a je to risk, ale veríme, že sa nájde dostatok rovnakých nadšencov ako sme my. Myslím si, že Island patrí na Slovensku k obľúbeným krajinám.

Laura: Berieme to seriózne, sme si vedomé, čo to obnáša, ale pokiaľ je človek naozaj nastavený, že ide do toho s maximom a je pre danú vec zapálený, tak ho to poháňa. Aj keď sme mali chvíle, že čo teraz, obe sme zapli a do ďalšieho dňa sme našli riešenie.

Nezastavilo nás to a vízia výnimočného diela a viera v zmysel a samotný umelecký prínos projektu boli dostatočným motívom na prekonanie aj finančných prekážok. Podľa mňa aj po tejto stránke sa oplatí byť kreatívny.

Regina Ulejová a Laura Lovišková (zdroj: Jozef Jakubčo - SME)

Zisťovali ste si, či bude o niečo podobné u nás záujem, alebo ste si iba chceli splniť svoju ideu?

Laura: Neviem, či to bol prieskum trhu ako taký, ale pohybujeme sa v umeleckom svete a urobiť si svoju vlastnú štatistiku na základe toho možno aj stačí. Tým, že každá z nás sa zaujíma o tú krajinu, stretávame sa s ľuďmi, ktorí tam boli, tak vieme, že Island sa u nás spomína veľmi často. A aj v hudobnom svete tiež dosť výrazne.

Regina: Je síce pravda, že my robíme prvý takýto festival, ale vidíme, že islandské kapely na Slovensko chodia pravidelne a je one veľký záujem. Ja som napríklad nedávno zažila Reykjavíkurdætur a Gus Gus na Pohode a obe mali obrovský úspech.

Laura: Export je aj na ich strane. Snažia sa nezostať na svojom ostrove a centrálna Európa je pre nich zaujímavá. Objednať si islandskú kapelu je však finančne náročné, lebo už len základná položka – letenky, vyjdú pomerne draho.