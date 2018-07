Plač, hystéria a vzdor: Čo robiť, keď už si s dieťaťom neviete rady

Psychoterapeutky vyvinuli stratégiu, ktorá má rodičom pomôcť pri dilemách.

19. júl 2018 o 6:00 Michaela Žureková

Niekedy stačí jedna zlá veta alebo nesprávny tón a katastrofa je na svete. Dieťa sa zatne, začne plakať, v tom horšom prípade dostane hysterický záchvat.

Rodič stojí pred dilemou, ako sa zachovať a čo urobiť.

Stačilo by pritom, aby zvolil správnu reakciu a techniku založenú na empatii, ktoré by mohli na dieťa zapôsobiť pozitívnym spôsobom a tiež použiť vhodné slová. Nielenže by bolo po probléme, ale vlastne by ani nemusel vzniknúť.

Ktoré sú však tie magické formulky?

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Buďte empatickí a dôslední

Prečítajte si tiež: Lektorka rodičovstva: Mnohí stále veria, že jedinou výchovnou metódou sú tresty

Heather Turgeonová a Julie Wrightová, ktoré pracujú ako psychoterapeutky, na odveké rodičovské otázky odpovedajú v knihe Now Say This: The Right Words To Solve Every Parenting Dillema (Teraz povedzte toto: Správne slová na vyriešenie každej rodičovskej dilemy).

Jazyk je podľa nich mocný nástroj a to isté platí aj o melódii hlasu a neverbálnej komunikácii v každodenných rozhovoroch s deťmi.

Vymysleli teda prístup efektívnej komunikácie pod skratkou ALP, ktorá v sebe skrýva slová Attune, Limit set a Problem-solve (naladenie sa, stanovenie hraníc a vyriešenie problému).

Tento model môže rodičom pomôcť v rôznorodých situáciách od tých, keď dieťa nekooperuje či odmieta spať cez hádky so súrodencom až po hádzanie sa o zem. Jeho princípom je pochopenie, láskavý prístup, no zároveň konzistentné a jasné určenie hraníc a pravidiel.