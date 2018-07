Letné lásky, ktoré vydržali: Štyri páry nám rozpovedali svoj príbeh

Aj lásky z festivalov môžu vydržať.

17. júl 2018 o 6:00 Michaela Žureková, Zuzana Bodnárová

Často lámu srdcia, často trvajú iba pár týždňov a zažil ich už nejeden z nás. Letné lásky.

Možno išlo o exotického krásavca na dovolenke a možno o sympatickú dievčinu u starých rodičov na prázdninách – vzťahy, ktoré vzniknú zrazu a z vášne, máme v mysli zafixované ako tie s nedlhým trvaním.

Jednoznačný pesimizmus tu však nie je namieste. Nádej potenciálnym budúcim dvojiciam môžu dať páry, ktoré sa spoznali na letných festivaloch a ich stretnutia prerástli do lásky a dlhodobých vzťahov. Tu sú ich štyri príbehy.

Lenka (31) a Radoslav (37)

Bol august 2011 a festival Grape sa prehupol ešte len do svojho druhého ročníka.

Návštevníci sa zoznamovali nielen s novou hudobnou akciou, ale ako inak, aj medzi sebou. Práve tu na seba narazili Lenka a Radko Gregorovci.

„Každý z nás bol single a na festival išiel s kamarátmi s cieľom zabaviť sa,“ približuje Lenka, ktorá o sebe tvrdí, že bola vždy romantická duša a tušila, že niekde existuje muž jej života.

„Čakali sme s kamoškou na koncert, sedeli na tráve a ja som si krátila čas pozorovaním ľudí. Potom mi zastali oči na chalanovi, na ktorého som sa musela z nevysvetliteľných dôvodov pozerať, jednoducho ma to bavilo,“ opisuje prvé momenty, keď zbadala svojho budúceho manžela.

Na koncerte neskôr stretla starých známych a zistila, že práve s nimi prišiel na festival aj spomínaný objekt jej záujmu.

Radko a Lenka Gregorovci s dcérou Hankou (zdroj: Jozef Jakubčo - SME)

„Začal sa na mňa usmievať, ja naňho a už to šlo. Nevedeli sme sa prestať rozprávať, tancovať, smiať, úplne sme zabudli, že tam máme kamarátov, až sme sa im stratili. Radko mi vtedy povedal, že ma konečne našiel a už sa ma nepustí. Brala som to ako jeden z tých chalanských ťahov, keď chcú babu dostať tam, kam potrebujú. Až časom som zistila, že to myslel vážne,“ hovorí s úsmevom Lenka.

Keď sa po festivale lúčili, nesmelo sa jej spýtal, či jej môže zavolať. „A zavolal hneď o dve hodiny, o štyri prišiel s kyticou a zmrzlinou a odvtedy sme boli spolu. Zo začiatku som to nebrala vážne, ale strašne dobre sa mi s ním rozprávalo, smialo a hlavne si ma získaval pozornosťou, prekvapeniami, skrytou múdrosťou,“ vymenúva.