Najúspešnejšie milionárky Ameriky: Forbes zverejnil výročný rebríček

Mnohé vďačia sociálnym sieťam.

13. júl 2018 o 6:00 Michaela Žureková

Z titulnej strany aktuálneho vydania časopisu Forbes na čitateľov hľadí televízna hviezda a zároveň enormne úspešná podnikateľka, Kylie Jennerová. Ešte nemá ani 21 rokov, no jej majetok sa už teraz odhaduje na približne 900 miliónov dolárov.

Patrí k ďalším 59 milionárkam, ktoré Forbes zaradil do svojho výročného rebríčka najbohatších žien USA, ktoré si svoj majetok zarobili vlastnými silami. Jennerová je najmladšou osobou na zozname.

Všetky podnikateľky dokonca tento rok vytvorili rekord – spoločne má ich majetok hodnotu vyše 70 miliárd dolárov, čo je oproti minulému roku nárast o 15 percent.

Nové méty prekonali vďaka podnikaniu v rôznych oblastiach od kozmetiky cez genetické testy a letecký priemysel až po zoštíhľovacie oblečenie.

Sláva na sociálnych sieťach zarába

TOP 10 najbohatších žien 1. Diane Hendricksová 2. Marian Ilitchová 3. Judy Faulknerová 4. Meg Whitmanová 5. Johnelle Huntová 6. Oprah Winfreyová 7. Judy Loveová 8. Doris Fisherová 9. Elaine Wynnová 10. Lynda Resnicková

Do rebríčka sa dostalo sedem nových mien, z ktorých väčšina svoj majetok získala podnikaním v „beauty“ oblasti.

Zaujímavosťou je navyše aj to, že tieto „instagramové magnátky“ ťažia predovšetkým zo svojej extrémnej slávy na sociálnych sieťach, ktorá podľa Forbesu „radikálne pretvára biznis, kultúru aj politiku.“

Vďaka Instagramu či Facebooku ich zárobky rastú oveľa rýchlejšie, ako by to bolo bez nich a finančne najúspešnejšie ženy Ameriky sú zároveň aj bohatšie, než kedykoľvek predtým. Za to všetko môžu sledovatelia na sociálnych sieťach.

Až 24 žien v rebríčku patrí k miliardárkam (ostatné k milionárkam), čo je ďalším rekordom za posledné roky.

Medzi najbohatšie patria aj celebrity

Na prvom mieste zoznamu svieti meno Diane Hendricksová s majetkom 4,9 miliardy dolárov. Miliardárka z Wisconsinu vlastní spoločnost ABC Supply, jedného z najväčších distribútorov zastrešovacích materiálov, okien a stien v USA.

Na druhom mieste sa umiestnila Marian Ilitchová (4,3 mld.), zakladateľka siete pizzérií a na treťom Judy Faulknerová (3,5 mld.), riaditeľka Epic System, zdravotníckeho softwaru používaného v celej Amerike.

Štvrtú priečku obsadila obchodníčka Meg Whitmanová (3,3 mld.) a prvú päticu uzatvára Johnelle Huntová (3,2 mld.), spoluzakladateľka dopravnej spoločnosti.

Na zozname sa nachádzajú aj svetovo známe celebritné mená.

Okrem spomínanej Kylie Jennerovej, ktorá je na 27. priečke, sa do rebríčka so svojím majetkom prebojovala aj jej staršia nevlastná sestra Kim Kardashian-Westová (54. miesto s 350 miliónmi dolárov).

Šiestu priečku obsadila moderátorka a producentka Oprah Winfreyová (3,1 mld.) a medzi miliardárky patrí aj prvá žena Facebooku, Sheryl Sandbergová (12. miesto).

K obrovskému majetku sa prepracovali aj ženy z umeleckej sféry, a to najmä z oblasti hudby a tiež literatúry. Milióny na konte a miesto na zozname Forbesu tak majú aj speváčky Madonna, Celine Dionová, Barbra Streisandová, Beyoncé či Taylor Swiftová, ale aj spisovateľka Danielle Steelová.