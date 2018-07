Ako ochrániť deti na slnku?

Detská pokožka je najcitlivejšia na jar.

15. júl 2018 o 6:00

Slnko nerobí výnimky. Keď sú deti pod holým nebom a pražiacimi slnečnými lúčmi, mala by ich pleť byť chránená rovnako až väčšmi ako v prípade dospelých.

Ako si užívať pobyt na slnku bezpečne, ich musíme naučiť my. „Detská pokožka je na rozdiel od dospelých ešte nezrelá, jemná, tenká, citlivá na vonkajšie vplyvy.

Obsahuje viac vody (až 80 %), náchylnejšia je preto na vznik opuchov, pľuzgierov. Ph kože je 5,7 - 6,4, čo vplýva na zníženie jej ochrannej funkcie pred mikrobiálnymi infekciami. Kolagénové a elastické vlákna sú jemnejšie.

Potné žľazy sú nezrelé približne do troch rokov, na termoreguláciu dieťaťa preto musíme dbať my.

Detská pokožka má pre nezrelý imunitný systém obmedzené reparačné schopnosti, je náchylná na spálenie,“ dermatovenerologička Michaela Duchoňová vysvetľuje, v čom sa pokožka dieťaťa líši od tej dospelej.

Ochrana za každých okolností

Slnečné lúče sú pre človeka nevyhnutné a majú na jeho zdravie pozitívne účinky. Podporujú tvorbu vitamínu D, ktorý pomáha pri absorpcii vápnika.

Aby sme zo slnka získali tento vitamín, nemusíme na ňom prebývať dlho. Príliš dlhým pobytom na slnku vystavujeme svoje telo ultrafialovým lúčom, ktoré spôsobujú poškodenie pokožky, očí či imunitného systému.

Ako sa hovorí, aj dobrého veľa škodí. Za každých okolností je preto na prvom mieste kvalitná ochrana.

„Detskú pokožku chránime pred slnečným žiarením nielen používaním fotoprotekcie (ochranných krémov), ale aj oblečením, klobúkmi, okuliarmi. Nesmieme zabúdať ani na nepriame žiarenie odrazené od vody, piesku, snehu.

UV žiarenie tiež preniká vodou a sklom. Počas slnečných letných dní je potrebné vyhýbať sa priamemu slnečnému žiareniu v čase medzi 12.00 – 15.00 h.

Spálenie kože v detskom veku je jedným z hlavných rizikových faktorov vzniku rakoviny kože v neskoršom veku. Deťom by sme mali pobyt na slnku regulovať my a predchádzať tak možným spáleniam,“ vysvetľuje odborníčka.

Upozorňuje aj na to, že deti do šiestich mesiacov veku by nemali byť priamemu slnečnému žiareniu vôbec vystavené, nemali by používať ani UV filtre.

„Deti do troch rokov by nemali byť exponované priamemu slnečnému žiareniu s rizikom spálenia.

Deti do troch rokov by mali používať fotoprotektívne prostriedky výhradne so SPF 50+ a minerálnymi filtrami, po treťom roku života môžu používať kombinované filtre (minerálne aj chemické) určené pre deti,“ dopĺňa lekárka.

Chce to viac

Intenzita slnečného žiarenia je závislá od ročného obdobia, lokality, v ktorej sa nachádzate aj hodiny počas dňa.

Počas slnečných dní na jar a v lete by sme mali pred pobytom na priamom slnku pokožku bez akýchkoľvek pochybností ochrániť pred možným spálením. Od zemepisnej šírky, ročného obdobia, a teda UV indexu závisí aj to, kedy a aký krém použiť.

„Najcitlivejšia je pokožka na jar po zime, počas leta vlastným opálením (zmnožením vlastných zásob pigmentu podľa fototypu) nadobúda koža lepšiu toleranciu na slnečné žiarenie,“ hovorí Michaela Duchoňová.

U detí by sme na dôslednú fotoprotekciu nemali zabúdať ani počas bežných dní strávených na slnku, pred pobytom na ihrisku, bicykli, počas výletov, nielen pri vode.

Časti zakryté oblečením a klobúkom sú chránené mechanicky, na odkryté časti kože je vhodné naniesť fotoprotektívny krém.

„U detí voľte jedine produkty s faktorom SPF 50+, u dospelých môžeme použiť aj nižší faktor podľa fototypu kože, v našich podmienkach počas bežných dní dostačuje u väčšiny SPF 30,“ vysvetľuje odborníčka.

Najviac spálení prináša letná dovolenka. Vyhnete sa mu správnou ochranou aj neskoršou starostlivosťou. Každá pokožka, nielen detská, si vyžaduje ošetrenie po opaľovaní.

„Ak je už dieťa vystavené slnku, musíme dbať v prvom rade na prevenciu spálenia. Po expozícii slnku by sme mali kožu večer po umytí ošetriť minimálne hydratačným alebo premasťovacím prípravkom, ideálne s obsahom upokojujúcich a reparačných mechanizmov,“ odporúča Michaela Duchoňová.