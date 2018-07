Začnem od zajtra: Čo robiť, keď chýba motivácia k pohybu

Dobrý pocit zo športu dosiahnete ľahšie, ako si myslíte.

21. júl 2018 o 6:00 Martina Štérová

Pohyb je základ života.

Napriek tomu z nás dnešný spôsob života vysáva energiu a často nemáme chuť ani silu po náročnom pracovnom dni skákať niekde v posilňovni s činkami alebo pariť sa pri behu vonku, keď čísla na ručičke teplomera stúpajú k tridsiatke.

Ale mali by sme sa prekonať, pretože šport prináša telu a najmä nášmu zdraviu množstvo benefitov.

Šport v dospelosti

V prípade dospelých i detí platí to, že najvhodnejšie je vykonávať šport, ktorý baví. Máte radi jogu? Tak si doprajte oddych v podobe meditácie alebo energickejšej power jogy.

Ak vám joga nič nehovorí, skúsiť môžete zumbu, aktuálne veľmi populárne kangoo - skákanie do rytmu hudby v špeciálnych „klokaních“ topánkach či beh.

„Podľa štúdií a aj mojich skúseností viem, že pohyb dokáže upraviť diabetes mellitus, kde sa krvný cukor môže dostať na normálne hodnoty. Takisto má mimoriadne dobrý vplyv na hypertenziu aj iné kardiovaskulárne ochorenia, rôzne gastrointestinálne ochorenia, pohybovú sústavu aj spánkové apnoe. Poznám viaceré prípady, keď zdravý životný štýl viedol aj k úplnému vylúčeniu liekov pri zdravotnom probléme,” hovorí Zuzana Bohátová, osobná trénerka a dietologička.

Známe je aj to, že šport dokáže zlepšiť psychický stav človeka. Vďaka pohybu telo vylučuje endorfíny, ktoré môžu byť nástrojom odreagovania sa po práci či ťažkom dni.

Námaha počas športovania sa premieňa v pocit šťastia a oddýchnutosti. Ani v prípade seniorov neexistujú vážnejšie obmedzenia športu, ak sa nachádzajú v dobrej kondícii – samozrejme, s výnimkou konkrétnych zdravotných obmedzení v jednotlivých prípadoch.

Seniori však uprednostňujú skôr pokojnejšie formy pohybu, ako je pešia turistika v prírode, kde si pomáhajú napríklad trekingovými palicami, jazda na bicykli a cyklotúry, plávanie, ktoré navyše šetrí kĺby.

Neodporúča sa však šprint, squash, basketbal či volejbal, ktoré vyžadujú prudké pohyby.

Začať treba v detstve

K pohybu by sme mali motivovať už najmenších. Okrem toho, že je pre ne vhodnou náplňou voľného času, zbavia sa aj prebytočnej energie, ktorú by inak míňali na „vylomeniny“, z ktorých má nejeden rodič hlboké vrásky na čele.

Nie je práve ideálne, ak si vypĺňajú čas prostredníctvom výdobytkov modernej technológie, ako sú tablety, smartfóny či počítače, pri ktorých sedia, zabíjajú čas ničnerobením, a potom sa môže ľahko stať, že zapadnú do štatistiky problémov s obezitou.

A nie je to len mýtus, ktorým strašíme mladých ľudí. Podľa najnovšej Správy o mládeži z roku 2018 zápasí s kilami navyše množstvo detí.

Celkový podiel detí s nadmernou hmotnosťou vrátane obezity sa v minulej dekáde pohyboval v rozpätí 9 – 13 %, z toho 3,3 – 4,6 % detí bolo obéznych.

Počas nasledujúcej dekády sa výskyt obezity zdvojnásobil a v súčasnosti dosahuje u 10- až 12-ročných chlapcov 10 %, u 7- až 12-ročných dievčat 8,5 %.

Pohyb ako životný návyk

Ideálnou voľbou je preto, ak má dieťa dostatok pohybu, vďaka ktorému si buduje kondíciu, získava správne návyky, disciplínu a často aj schopnosť pracovať a fungovať v tíme a popritom sa socializovať.

Rodičom pomôže, ak svoje dieťa pozorne sledujú, objavujú jeho vlohy a venujú sa spoločne s ním športu, ktorý ho baví.

Ak ho totiž budeme nútiť do niečoho, k čomu nemá vzťah, môžeme len zbytočne dúfať, že si ho niekedy vytvorí. Stať sa môže skôr opak a šport si dieťa spojí s nechuťou, nátlakom.

Ideálne sú druhy športov, pri ktorých sa deti najmä zabavia. Navyše nie je žiadnym tajomstvom, že rovnako ako v prípade dospelých, aj u detí fyzická aktivita prispieva nielen k zlepšeniu kondície, ale aj k posilneniu imunitného systému.

Vďaka pohybu a s ním súvisiacim súťažiam sa deti učia okrem iného aj lepšie zvládať emócie. Dôležité je pochváliť ich aj za drobné úspechy, aby sa na športovanie tešili.

To platí aj v prípade tínedžerov. Tým nie je dobré brániť v posilňovaní. Ak ich to baví a chcú naberať svalovú hmotu, prečo nie?

Ale jedine pod dohľadom trénera, ktorý presne vie, aké cviky sú pre adolescentov vhodné a ktorým sa naopak treba vyhnúť.

Ako začať, keď to nejde

Prvým krokom k úspechu je určiť si ciele. Nezačínajte však jedným veľkým a veľmi vzdialeným cieľom. Svoju cestu si rozdeľte na menšie fázy a dávajte si dosiahnuteľné, menšie ciele.

„Nezameriavajte sa na to, aby ste schudli za krátky čas čo najviac, ale zmierte sa s tým, že jedine postupné približovanie k výsledku môžu byť trvalé. Pri priemernej žene s hmotnosťou 80 kg je ideálne chudnutie 1 kg týždenne. To znamená, že ak by hmotnosť išla dole rýchlejšie, je to voda a svaly,“ upozorňuje osobná trénerka.

Dôležitou súčasťou je aj získanie správnych informácií ohľadom chudnutia.

„Nevynechávajte žiadnu živinu z troch hlavných živín (cukry, tuky, bielkoviny), no rozdeľte ich do ideálneho pomeru. Dôležitá je pestrá strava s kvalitnými bielkovinami a s dostatkom vitamínov a vlákniny.

Pri zdravom životnom štýle je veľmi dôležitý aj pohyb. Na začiatok stačí kardio v podobe rýchlej chôdze, behu, bicyklovania. Ideálne je cvičiť aspoň trikrát do týždňa 30 minút. Takto dokáže začať akýkoľvek zaneprázdnený človek,“ radí Zuzana Bohátová.

Dnešná doba je veľmi hektická a ľudia sú veľmi vyťažení. Cvikov na stoličke veľa nie je a preto si zdravie vyžaduje našu snahu a aj námahu.

„Najlepšie je prispôsobiť si pohyb denným aktivitám. Napríklad vystúpiť o jednu zastávku skôr alebo zaparkovať ďalej od domu a prejsť sa pešo. Nepoužívať výťah, ale chodiť po schodoch.

Pri obedovej prestávke v práci sa prejsť vonku na čerstvom vzduchu. A cez víkend a cez voľný čas oddychovať aktívne, kedy úplne stačia prechádzky a rýchla chôdza, a zároveň sa krásne zrelaxujete v prírode,“ dopĺňa trénerka.