Chránite svoje deti pred chybami? Ubližujete im, tvrdí veda

Deťom škodí aj priveľa chvály.

12. júl 2018 o 13:28 Soňa Jánošová

To, že všetkého veľa škodí, platí vari vo všetkom v živote. Aj v snahe rodičov uchrániť svoje deti pred neúspechom.

Hoci sa mnohým mamám a otcom môže zdať nekriticky podporujúca výchova dobrým prostriedkom pre rozvoj sebavedomia, mýlia sa. Ak dieťa nespozná pocit prehry a nenaučí sa ho spracúvať, v budúcnosti ho čaká mnoho nepríjemností.

Zažiť pocit zlyhania je, naopak, dôležitý dar, ktorý rodičia môžu svojim deťom dať.

Helikoptérové matky majú nešťastné deti

V časoch, keď nás motivačná literatúra učí, že úspech je dostupný pre každého, sa mnoho rodičov uchyľuje k tomu, že svoje dieťa vychovávajú ako neohrozeného víťaza.

Nezriedka si tak zároveň uľahčujú prácu: Je jednoduchšie nechať dieťa vyhrať, než čeliť jeho plaču, hnevu a presviedčať ho, aby sa pokúsilo začať od začiatku.

Rodičia sa zároveň snažia chrániť dieťa pred každým neúspechom, chybou alebo zranením. Tento fenomén je známy ako helikoptérové rodičovstvo.

Podľa štúdie uverejnenej v Journal of Child and Family Studies sú mladí ľudia, ktorým sa dostalo priveľmi ochraňujúcej výchovy, oveľa náchylnejší na depresie, úzkosti a celkovo sú málo spokojní so svojím životom.

Dva druhy myslenia