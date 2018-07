Sedem potravín, ktoré sú dôležité pre vaginálne zdravie

Udržte si zdravé intímne miesta.

12. júl 2018 o 6:00 Michaela Žureková

Zloženie stravy ovplyvňuje celý organizmus, a tak ako má zdravý životný štýl pozitívny dopad na funkcie rozličných orgánov ako žalúdok, črevá, oči, kosti či kožu, neodmysliteľné vplýva aj na intímne partie.

Nejde iba o pôsobenie na menštruačný cyklus alebo náladu, ale celkovo na zdravie ženskej vagíny.

Viaceré potraviny napomáhajú tomu, aby všetko „tam dole“ fungovalo v poriadku, ďalšie zase na pošvové prostredie vplývajú negatívne a môžu spôsobiť rôzne zápaly.

Po ktorých siahnuť a ktorým sa vyhnúť?

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



1. Prebiotiká a probiotiká

Prečítajte si tiež: Americká gynekologička: Ženy chcú mať dokonalú vagínu, ale taká neexistuje

Vagína, rovnako ako črevá, potrebuje takzvaný „dobrý“ druh baktérií, ktoré pomáhajú udržiavať zdravé prostredie, teda prirodzene kyslé pH a bojujú s infekciami.

Zároveň však baktérie, ktoré sú v črevách, ovplyvňujú tie vaginálne. Je teda kľúčové starať sa aj o to, čo sa deje v tráviacom orgáne.

Lekári odporúčajú jesť jedlá, ktoré obsahujú prebiotiká – nepríklad cesnak, cibuľu, surový pór, ale tiež probiotické potraviny – jogurty, kapustu, tempeh, bryndzu či piť čaj kombucha.

V takomto prípade podporíte aj zdravú rovnováhu laktobacilov, ktoré zabraňujú premnoženiu kvasiniek. Priaznivý vplyv prebiotík a probiotík potvrdzujú aj štúdie.

2. Oriešky a zdravé tuky

Mandle a rôzne druhy orechov obsahujú vitamín B a vápnik, ktoré sú vhodné pri prevencii vaginitídy – zápale vagíny. Uviedol to pre Glamour lekár a odborník na plodnosť Brian Levine.

Zdravé tuky v orechoch, olivovom oleji či avokáde dokážu regulovať cholesterol a udržať v rovnováhe hladiny estrogénu. Ten napomáha vytvárať zdravú sliznicu, čo zabraňuje infekcii.

3. Voda

Prečítajte si tiež: Tri najčastejšie intímne problémy, ktoré trápia ženy

Dostatočný príjem tekutín a hydratácia sú dôležité nielen vtedy, keď chcete zabrániť suchu v ústach, ale aj v intímnej oblasti.

„Ak sa dokážete dostatočne hydratovať, pomôže to doplneniu energie a cirkulácii krvi, ktorá má pozitívny efekt aj tam dole,“ hovorí pre magazín Health gynekologička Alyssa Dwecková.

Ženám, ktoré majú problémy s vaginálnou suchosťou, odporúča vypiť 6 až 8 pohárov vody denne.

4. Ovocie

Podľa štúdie zverejnenej v časopise The American Journal of Clinical Nutrition majú ženy, ktoré denne zjedia dva a viac kusov ovocia, o 11 percent nižšiu šancu, že sa u nich vyvinú myómy maternice, v porovnaní so ženami, ktoré jedia ovocie len v minimálnych množstvách.

Myómy sú nezhubné gynekologické nádory, ktoré môžu spôsobovať bolesti v spodnej časti brucha, ale aj silné krvácanie.

Ilustračné foto. (zdroj: Unsplash / Lana Abie)

5. Vyhnite sa nadmernému príjmu cukrov

Cukry vytvárajú v črevách neveľmi ideálne prostredie, ktoré súvisí aj s prostredím vo vagíne.

Hoci sa tu baktérie kvasiniek nachádzajú prirodzene, keď sa premnožia vďaka nadmernému príjmu cukrov, môžu dospieť nielen k tráviacim, ale zároveň aj gynekologickým problémom a spôsobiť infekciu, začervenanie a svrbenie.

6. Obmedzte alkohol

Alkohol obsahuje cukry a tie môžu rovnako ako v prípade iných sladkých potravín spôsobiť premnoženie kvasiniek .

Príjem alkoholu by teda mal byť iba v obmedzenej miere. Výskumy ho navyše spájajú aj so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka.

7. Vyhnite sa spracovaným potravinám a fast foodu

Polotovary sa podľa výskumov podieľajú na potláčaní fungovania imunitného systému, keďže obsahujú veľa cukrov, soli a tukov. To môže viesť k premnoženiu škodlivých baktérií, hovorí gynekologička Jennie Ann Freimanová.

Vo vagíne sa v takom prípade vytvárajú priaznivé podmienky pre rozličné problémy vrátane bakteriálnej vaginózy, kvasinkovej infekcie, suchosti, bolesti počas pohlavného styku alebo infekcie močových ciest.