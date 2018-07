Vzťahová poradňa: Ako mám povedať mladej žene, že si škodí sladkosťami?

Klinická psychologička radí.

9. júl 2018 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Text pôvodne vyšiel v denníku Express, ktorý patrí pod The Washington Post.

Prečítajte si tiež: Vzťahová poradňa: Obviňujú ma, že som z manželky spravil alkoholičku

Otázka: Moja dcéra a jej najlepšia kamarátka bývajú kvôli vysokoškolskej praxi pár mesiacov u nás doma.

Dcérina kamarátka mi doma nijako neprekáža, je príjemná a úctivá, ale má príšerné stravovacie návyky.

Poznám ju dva roky a za ten čas značne pribrala. Aj k nám domov stále nosí sladkosti a cukríky, naozaj veľa jedáva neskoro v noci a vôbec sa nehýbe.

Nezdá sa mi, že by to moju dcéru trápilo a viem, že to asi nie je moja vec, ale mám materský pocit zodpovednosti. Nemôžem sa dívať na to, ako nezdravo to dieťa je a viem, koľko problémov môže nadváha spôsobiť. Čo mám robiť?

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Odpoveď: V prvom rade: Ona nie je dieťa. Je dospelá a zamestnaná žena (alebo stážujúca vysokoškoláčka). Áno, ste za ňu zodpovedná , ale iba v zmysle poskytovania bývania a nie za jej vdychovanie oxidu uhoľnatého.

Nie ste zodpovedná ani za jej príjem riboflavínu. Že žije pod vašou strechou? Áno, je to váš domov a platia v ňom vaše pravidlá, ale zdá sa, že jej problematické zvyky z nej nerobia zlú podnájomníčku.

Poradím vám, aby ste sa pokúsili zmeniť váš pohľad na celú vec. Netvrdím, že sa o seba stará dobre, alebo že sú jej návyky zdravé, ale myslím si, že nemáte právo ju poučovať. Navyše môžete poškodiť niekoľko vzťahov vrátane toho s vašou dcérou.

---

Prečítajte si tiež: Vzťahová poradňa: Vydatá kamarátka chodí za mužmi, mám ju kryť?

Otázka: Moja priateľka Sarah mi povedala, že naša spoločná kamarátka Michelle má problémy s manželom a sú dokonca na pokraji rozvodu.

Sarah chcela, aby som to v žiadnom prípade nikomu nehovorila.

Vôbec nič som netušila! Myslela som si, že sme s Michelle bližšie priateľky ako so Sarah a zranilo ma, že mi nedôveruje. Naše rodiny sa spoločne stretávajú a ja som si vôbec nič nevšimla.

Naozaj by som jej chcela byť oporou a rada by som sa jej na to spýtala, ale zároveň som sľúbila Sarah, že nikomu nič nepoviem. Ako to mám vyriešiť?

Odpoveď: Takže si myslíte, že vám to mala povedať. Ale, moja milá, ona to neurobila. Neznamená to, že nechcela, ale je tam veľa možných komplikácií.

Možno Sarah celú záležitosť preháňa. Možno má Michelle so Sarah nejaký iný typ vzťahu, ako ste si asi aj uvedomili. Ale asi sa nedá nájsť spôsob, ako sa na celú záležitosť spýtať bez toho, aby ste porušili sľub, ktorý ste dali Sarah, a tým ohrozili všetky súvisiace vzťahy.

Samozrejme, Sarah vám to vôbec nemala hovoriť. No teraz, keď už sa to stalo, musíte tajomstvo udržať, hoci je vám to nepríjemné.

Ak chcete Michelle podporiť, buďte milou a empatickou priateľkou, akú by mal mať každý – či už sa rozvádza alebo nie.

- - -

Andrea Bonior je klinická psychologička. Každý týždeň uverejňuje stĺpčeky v The Washington Post Express.