Domáca pracovňa: Ako vytvoriť miesto pre efektívnu pracu

Pracovať z domu sa dá lepšie a krajšie.

8. júl 2018 o 6:00 Martina Štérová

Práca z domu je pre mnohých krásnou predstavou. Ak už sa môže premeniť na realitu, mnohí „pracanti“ narazia na prekážky.

Nedokážu sa sústrediť, ich pracovný kút ich nenabíja energiou do nutných aktivít, nenachádzajú miesto na všetky potrebné pracovné pomôcky a doplnky a strácajú pracovnú morálku.

Na každý bôľ však existuje liek, aj na ten prokrastinačný.

Aby váš pracovný kút či miestnosť spĺňali svoj účel, musia byť zostavené na základe niekoľkých podmienok. A toto sú oni.

Investujte do sedenia

Aj keď sa taká obyčajná stolička zdá byť nenápadnou a poslednou evcou, na ktorú pri zariaďovaní domácej kancelárie myslíte, je viac ako dôležitá.

Práve na nej strávite väčšinu pracovného času, ak, samozrejme, máte sedavé zamestnanie. Je dôležité, aby sa stolička, na ktorej sedíte, prispôsobila vášmu telu a bola komfortná, inak riskujete zdravotné problémy.

Investujte do ergonomickej stoličky s možnosťami nastavenia. Vhodné je sedenie s oporou pre chrbát.

Ak máte k dispozícii väčšiu miestnosť, môžete pridať aj štýlové kreslo so stolíkom v rohu či gauč alebo stoličku na opačnej strane stola pre prípady stretnutí s klientmi.

Dôraz na svetlo

Práca z domu sa niekedy presunie alebo pretiahne do večerných hodín a viac svetla znamená menej námahy pre oči.

Ak v tomto prípade sa môžete pohrať s trendmi a ukázať svoj vkus.

Jedno svetlo by malo byť umiestnené na strope, ďalšie menšie by malo osvetľovať poličky a iné dôležité miesta, v ktorých sa zdržiavate, chýbať by nemala stolná lampa.

Organizujte

Chaos na stole a v pracovnej miestnosti automaticky znižuje aj pracovnú produktivitu. Dajte si záležať na poriadku.

Využívajte organizéry, kalendár, krabice na dokumenty a skrinky. Ak o sebe viete, že poriadok nie je práve vašou doménou, preferujte namiesto otvorených políc, úložné priestory s dvierkami.

Prejavte svoju osobnosť

Mať kanceláriu doma je výhoda aj z hľadiska prejavu vlastnej rozmanitosti a jedinečnosti. Ukážte, kto ste a čím ste typickí.

Svoje „JA“ môžete naznačiť drobnými detailmi alebo farebnou paletou, ktorú v pracovni či pracovnom kúte využijete.

Ak ide len o kút v miestnosti, zdôraznite ho inou farbou alebo obložením steny podľa vlastných predstáv.

Komfort do miestnosti vnesiete vďaka rôznym štruktúram a mäkkým predmetom ako sú koberce, vankúše či deky. Steny ozdobte umením, nemusia mať len praktické využitie.