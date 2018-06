Desať tipov, čo čítať na letnej dovolenke

Vybrali sme zaujímavé čítanie (nielen) pre ženy.

27. jún 2018 o 6:00 Michaela Žureková

Knihy idú dokopy s každým mesiacom roka, nielen s letom, no počas dovoleniek sú pre mnohých neodmysliteľným spoločníkom.

Ak ešte neviete, ktoré si tento rok zbalíte so sebou na prázdniny pri mori či oddych na chalupe, pripravili sme zoznam starších aj celkom nových kúskov, ktoré stoja za to a mohli by sa páčiť (nielen) ženským čitateľkám.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Láska je len slovo – Johannes Mario Simmel

Román rakúskeho spisovateľa vyšiel už v roku 1963, no ani dnes nestráca nič zo svojho čara.

Rozohráva v ňom dojímavý a hlboký príbeh lásky medzi medzi mladým študentom Oliverom Mansfeldom a ženou vydatou za vplyvného bankára, zhodou okolností priateľa Oliverovho otca.

Dej sa odohráva v povojnovom Nemecku, v prostredí súkromného internátu pre deti z dobre postavených rodín, ktoré sú zároveň veľmi osamelé a prežívajú svoje vlastné strasti i malé radosti.

V ústredí však stále stojí zakázaná láska s veľkým otáznikom na konci.

Bohyně v každé ženě – Jean Shinoda Bolenová

Psychiatrička a jungiánska analytička J.S. Bolenová sa v jednej z jej najúspešnejších kníh obracia k archetypom gréckych bohýň, ktoré driemu v každej žene a majú dopad na ich prežívanie.

Aplikuje silu mýtov na osobné životy a ukazuje, ktoré rysy bohýň v nás sídlia. Zároveň približuje ich legendárne a mytologické pozadie.

Na základe archetypov v sebe môže žena identifikovať, ktoré črty chce rozvíjať aj na ktoré by si mala dávať pozor. Autorka prepája antické božské legendy a psychológiu, čím pomáha nazrieť do vnútra každej ženy.

Nájsť sa môžete v jednej, ale aj vo viacerých bohyniach, ktoré v nás striedavo preberajú moc - Aténa, Artemis, Hestia, Héra, Deméter, Persefona a Afrodita.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Sedem tipov na letné ženské čítanie

Na konci samoty – Benedict Wells

Príbeh priateľstva a veľkej, celoživotnej lásky, pôsobivo prerozprávaný z pohľadu minulosti.

Dominuje v ňom pocit osamelosti, straty, nepochopenia, trpkej reality života, no zároveň konečného zmierenia sa.

Hlavný hrdina Jules retrospektívne spomína na detstvo, keď stratil rodičov, dospievanie bez súrodencov, priateľstvo so spriaznenou dušou Alvou, ktoré mu aj dlhé roky po odlúčení nedá spávať.

Ak máte chuť na bolestno-ľúbostný príbeh bez prikrášlenosti a pátosu červenej knižnice, toto je vhodný adept.

Prekrásny nový svet – Aldous Huxley

Nadčasový príbeh, v ktorom čitateľ nájde množstvo paralel so súčasnou spoločnosťou, vyšiel v roku 1932.

Autor ho zasadil do vzdialenej budúcnosti – Londýna v roku 2540. Ide o dystopický svet, v ktorom je všetko presne zorganizované.

Emócie sú nežiaduce, občania sú rozdelení do kást, vyhráva technizácia spoločnosti, mocní chcú uniformizovať myslenia a sex je samozrejmou kategóriou dosahovania pôžitku. Práve s týmto sa nechce zmieriť Huxleyho hlavný hrdina Savage, Divoch.

Milovníci originálnej svetovej literatúry, filozofie, futurizmu a humanistických posolstiev si prídu na svoje.

K moři - Petra Soukupová

Knižka s ideálnym názvom na dovolenku, pri ktorej relaxujete na pláži.

Česká autorka má briskný jazyk a jej čitatelia rad za radom tvrdia, že vie pocity a vnútorné monológy svojich postáv opísať tak dokonale, že sa v nich dokáže nájsť doslova každý.

O medziľudských vzťahoch píše inak, než by ste čakali, aj v tejto knihe.

V centre prózy je niekoľko hrdinov, obyčajných ľudí, ktorých spájajú rodinné vzťahy, no predsa sú si ľudsky vzdialení.

Čo sa stane, keď sa ich príbehy pretnú pri náhodnej prázdninovej ceste k moru?

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Kam na ideálnu rodinnú dovolenku? Tu sú tri obľúbené destinácie

Príbeh služobníčky – Margaret Atwoodová

Ďalší román, ktorý už má svoje roky, no príbehom akoby reagoval na súčasné dianie.

Ak ste náhodou v posledných mesiacoch žili mimo civilizácie a nepočuli ani len o megaúspešnom seriálovom spracovaní, začať môžete rovno knihou.

Prenesie vás do časovo nešpecifikovanej blízkej budúcnosti Gileádu, totalitnej spoločnosti na pôde niekdajších USA. Fundalistický režim si spravil zo žien, ktoré sú ešte schopné vynosiť dieťa, takzvané služobnice a núti ich súložiť s veliteľmi.

Román mrazivo vykresľuje, aké to je, keď sú ženám odobraté ich práva a ako sa žije vo svete, v ktorom sa musíte správať, hovoriť a obliekať podľa predpisov.

Správa od mŕtveho chlapca – Katarína Holetzová

Ak máte chuť čítať niečo napínavé, siahnite napríklad po novinke „princeznej slovenského krimi“.

Psychologický triler Kataríny Holetzovej sleduje aféru učiteľky a študenta, ktorá sa naoko končí jeho smrťou.

Nič však nie je také jednoduché, ako to vyzerá a príbeh postupne odkrýva oveľa viac detailov, ktoré zmenia váš prvý pohľad na hlavné postavy. Autorka si dala záležať a svoju tretiu knihu poňala pútavo a premyslene.

Ideálna kniha, od ktorej sa na dovolenke len tak ľahko neodtrhnete.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Kniha by mala byť povinnou výbavou každého výletu či dovolenky. Týchto 10 titulov vám spríjemní leto

Ako sme kedysi žili – Zora Mintalová Zubercová

Slovenská etnografka vo svojej čerstvej publikácii predstavuje obrazy každodenného života našich predkov.

Nadväzuje ňou na svoje predošlé dielo Tradície na Slovensku, ktoré vyšlo v roku 2015.

Hoci nejde o románové čítanie, dozviete sa veľa zaujímavostí z histórie, ktorá nie je až taká vzdialená.

Čitateľky sa dostanú aj k informáciám, ako žili naši prastarí rodičia v južných aj severných regiónoch Slovenska, čo boli ich každodenné radosti aj strasti, ako vyzeral ich voľný čas i práca, ako sa vzdelávali, obliekali či umývali.

Daj mi tvoje meno – André Aciman

Ak by ste si mali tento rok vybrať na prečítanie iba jedinú knihu o láske, pokojne ostaňte pri tejto.

Dostanete sa do prvej polovice 80. rokov a letnej idylky severotalianskeho vidieka.

Práve tu sa počas horúceho leta odohrá príbeh 17-ročného Elia a 24-ročného Olivera, ktorých pohlcuje vzájomná príťažlivosť, túžba aj fascinácia.

Niekoľko intenzívnych týždňov sa však skončí. Dokáže prežiť letná láska aj dlhšie ako jedno leto? A koľko znesie človek, v ktorom vrie pod povrchom lavína citov túžiaca sa dostať na povrch?

Macbeth – Jo Nesbo

Severské krimi je na Slovensku veľmi obľúbené, nehovoriac o jeho nekorunovanom kráľovi Jo Nesbovi. Vo svojej novinke rozohráva príbeh na motívy Shakespearovho MacBetha.

V prípade Nesba ide o policajta s temnou minulosťou, ktorý sa vysporiadava s Hekate – vodcom drogového kartelu a jeho posluchovačmi, ktorí namiesto elixírov miešajú nebezpečné narkotiká.

A potom je tu ešte Lady, jeho milenka a majiteľka luxusného kasína. Ambície, vášeň a zrada, tak typické pre shakespearovské dielo, nachádzajú svoje miesto aj v súčasnosti.

A ak nemáte Nesba zaškatuľkovaného iba ako "otca" Harryho Holeho, môže vás príjemne prekvapiť.