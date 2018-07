Trvalo to dve sekundy. Ako stratili poctivosť Lasica, Kutcher či iní známi ľudia

Pamätáte sa, ako ste prišli o panenstvo? Odpovedajú svetové aj slovenské hviezdy.

22. jún 2018 o 13:28 Anita Ráczová, Eva Andrejčáková

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Daniel Radcliffe

Zdá sa, že som jedným z mála ľudí, ktorí to mali prvýkrát naozaj dobré. Bolo to s niekým, koho som dobre poznal. Som rád, že môžem povedať, že odvtedy som mal už aj lepší sex, ale taký trapas, ako to opisuje mnoho ľudí, to nebol. Napríklad môj kamarát sa opil a urobil to s niekým úplne cudzím. Pod mostom.

Macauley Culkin

Mal som asi pätnásť. Nebolo na tom nič hrubé ani čudné, plánovali sme to. Bolo to hrejivé a lepkavé a pomyslel som si: „Hm, to je čudné. Robím to správne?“ Počúvali sme pri tom White Album. Áno, takto som, v skratke, prišiel o svoje panictvo.

Shia LaBeouf

Prečítajte si tiež: Chcem to až po svadbe. Aké to je, keď počkáte so sexom

Z nejakého dôvodu som sa snažil tváriť ako muž, ktorý mal sex už mnohokrát. Môjmu dievčaťu som nepovedal, že som panic. Bol som samé: „Neboj sa, zlatko. Zvládnem to.“

A pritom sa mi triasli nohy. Vyzliecť sa donaha bolo pre mňa veľmi zvláštne. Prvýkrát som sa videl nahý vo svetle, pred dievčaťom, bez možnosti skryť sa.

Spomínam si, že som pod ňu podsunul vankúš, pretože som to tak videl v pornofilme. Dostala sa tak do podivného uhla, a tak som sa k nej nevedel poriadne dostať. Nie som totiž až tak dobre vybavený a toto rozhodne nebol ťah, ktorý by tomu pomohol.

Megan Fox

Zažila som plno zlého sexu, ale prvýkrát to zlé nebolo. Bola som zamilovaná a bolo to pekné.