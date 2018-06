Rozkvitnutá krása: Ako udržať rezané kvety čerstvé čo najdlhšie?

Rezané kvety sú krásne, no nie trvácne.

23. jún 2018 o 6:00 Martina Štérová

Keď pri špeciálnej príležitosti dostaneme kvety alebo si jednoducho chceme spraviť radosť samy, dúfame, že nám farebná kytica doma vydrží čo najdlhšie.

No často po pár dňoch prichádza sklamanie a kvety končia zvädnuté v koši. Každý kvet je iný a každý druh si vyžaduje špeciálnu starostlivosť.

Vo všeobecnosti však existujú pravidlá, ktoré poznajú najmä skúsení floristi a ktoré zabezpečia dlhú životnosť rozkvitnutej dekorácie. Nám v podobných dilemách radí Miroslav Očenáš, zakladateľ spoločnosti Kvety.sk.

Životnosť kvetov začína pri kúpe

„Európski zákazníci preferujú nákup rezaných kvetov priamo v špecializovaných kvetinárstvach, kde si môžu vybrať konkrétny druh kvetov a ich kombináciu,“ hovorí Očenáš.

Na Slovensku, ale aj v iných krajinách sa však bežnou záležitosťou stal nákup rezaných kvetov aj v supermarketoch. Rôzne kytice ponúkajú takmer všetky reťazce.

Tento typ nákupu kvetov občas absolvujeme všetci. Je však vhodný najmä v prípade, že nemáme veľké nároky na kvalitu a hľadáme cenovo dostupnú živú interiérovú kvetinovú ozdobu. No musíme sa pripraviť na kratšiu trvanlivosť takýchto kvetov.

„Nákup kvetov v supermarketoch má svoje limity, ako napríklad nedostatočný výber či absencia aranžérskeho umenia. Okrem trendu predaja kvetov cez supermarkety je možné sledovať aj pozitívny rast predaja rezaných kvetov cez online kanály.

Online predaj kvetov vrcholí počas sviatkov ako je Valentín alebo Deň matiek. Ide o ideálny spôsob, ako môžu zákazníci vyjadriť vďaku blízkym osobám. Umožňujú im vyjadriť ich emócie a myšlienky,“ hovorí Miroslav Očenáš.

Dôležitá starostlivosť

To, ako dlho nám kvety vo váze vydržia, závisí od nášho prístupu. Dôležitú úlohu zohrávajú váza, voda, výživa aj svetlo a teplota.

Pre kytice by mala byť samozrejmosťou čistá sklená alebo keramická váza, umytá v horúcej vode. Je možné zabrániť tak šíreniu škodlivých mikroorganizmov.

„Výborným pomocníkom pri dezinfekcii váz je klasické savo alebo malé množstvo sódy, čo ocenia najmä gerbery. Z hľadiska trvanlivosti kvetov sú najmenej vhodným materiálom plastové nádoby,“ vysvetľuje odborník.

Vodu vo váze je potrebné meniť každé 2 – 3 dni. Pri používaní špeciálnych prípravkov na predĺženie životnosti kvetov je potrebné vodu dolievať vždy až po jej absorbovaní kvetmi.

Ktoré kvety ako?

„Tulipány sú krásne, ale veľmi smädné kvety – vodu im nevymieňame, ale naopak, častejšie dolievame. Napriek tomu im vo váze postačí jej menšie množstvo. Naopak hortenzie si vyžadujú veľa vody, vázu je preto potrebné naplniť na maximum. Ak dostanete kvetinový darček z krásnych hortenzií s drevnatými stonkami, zrežte ich, ponorte spodné časti stonky v dĺžke približne 1 cm do vriacej vody. Hortenzie budú lepšie prijímať vodu,“ vysvetľuje Očenáš.

Dôležité je pravidelné zrezávanie stoniek, a to vždy, keď sa vymieňa voda. Stonky je potrebné zrezať priečne pod tečúcou vlažnou vodou s teplotou do 25 stupňov, pričom plocha rezu by mala byť v čo najväčšom reznom uhle.

Inak je to pri chryzantémach, ich stonky nezrezávame, len odlamujeme. Pred ich vložením do vázy je potrebné odstrániť i listy, ktoré by mohli byť bezprostredne ponorené do vody.

Tie totiž vo váze rýchlejšie hnijú a spôsobujú tak uvoľňovanie škodlivých látok do vody. Danú skutočnosť môžeme pozorovať najmä u ruží, tie vypúšťajú do vody toxickú látku, ktorá negatívne pôsobí na ostatné kvety vo váze.

Ak sú kvety veľmi zvädnuté, pomôže im ponorenie aj s listami na približne hodinu do vody – ožijú na nepoznanie! V mixovaných kyticiach by sa mali odstraňovať kvety, ktoré ako prvé začnú vädnúť.

Zvyknú vylučovať škodlivé látky – hnilobné baktérie a plesne - a majú tak negatívny vplyv aj na ostatné kvety.

Správne umiestnenie

Pri čerstvých kvetoch je potrebné dbať na teplotu vzduchu v miestnosti. „Na noc je lepšie kvety umiestniť na chladnejšie miesta, počas dňa je potrebné udržovať ich mimo priameho slnka, kúrenia či prievanu.

Príliš suchý vzduch môže kytice vysušiť a spôsobiť ich vädnutie. Odporúča sa mierne rosenie listov vodou. Rosenie samotných kvetov sa neodporúča, voda v takejto forme môže spôsobiť ich predčasné hnitie,“ opisuje Miroslav Očenáš.

Kytice z rezaných kvetov nie je vhodné umiestňovať do blízkosti televízorov či monitorov. Teplo, ktoré vyžarujú, spôsobuje, že kvety vädnú oveľa rýchlejšie.

Zaujímavým faktom je, že kvety by sa nemali nechávať pri dozrievajúcom ovocí a zelenine, vyvarovať by sme sa mali predovšetkým banánom a jablkám, vylučujú totiž etylén, ktorý zapríčiní rýchlejšie vädnutie.