Fotia ženy pod sukňou, obrázky idú na pornostránku. Je to stále len zábava?

Upskirting je rozšírenejší, ako sa zdá.

20. jún 2018 o 11:51 Soňa Jánošová

Ak ste si mysleli, že hanebné zdvíhanie sukní, ktorým chlapci hnevajú dievčatá, prestane potom, ako nastúpite na druhý stupeň základnej školy, mýlite sa.

Hoci aj detská provokácia na ihrisku vedela a vie pohnevať, jej moderná verzia prekračuje viaceré hranice. Keď totiž muži ženám vsunú po sukňu mobilný telefón, odfotia ich rozkrok a fotku následne umiestnia na sociálne siete či priamo na porno kanály, porušujú viaceré osobné práva.

Fenomén sa volá upskirting a ide o vyhotovanie fotografií rozkroku žien spod ich sukne bez toho, aby s nimi súhlasili alebo o nich vôbec vedeli. V ostatných dňoch sa o ňom veľa hovorí najmä v súvislosti s neúspešným pokusom britského parlamentu zaradiť ho medzi trestné činy.

Odfotia vás a pošlú kamarátom

O upskirtingu sa začalo otvorene hovoriť vďaka mladej britskej aktivistke Gine Martinovej. Tá sa vlani v lete počas festivalu stala obeťou nepríjemného incidentu. V dave ľudí ju najskôr začali slovne obťažovať dvaja mladí muži. Gina ich opakovane odmietala.

Neskôr si všimla, že jeden z mužov si v mobile pozerá fotku, na ktorej je jej zadok a nohavičky pod sukňou. Muž ju bez jej vedomia odfotil a obrázok preposlal priateľom.

Gina pre v rozhovore pre The Guardian opisuje, ako mu telefón vytrhla z ruky a bežala naprieč davom. Privolaná polícia síce uznala, že na fotke je "vidieť viac, akoby by si želala odhaliť, no nijako jej nemôžu pomôcť". Muži neurobili nič nezákonné.