Ako z náhody vznikne úspešný biznis: Slovenka vytvorila v Čile užitočný prístroj

Návod na úspešný biznis obsahuje viaceré kroky.

20. jún 2018 o 6:00 Michaela Žureková

Možno by sa hodilo napísať, že na úplnom začiatku bol na papieri spísaný dokonalý biznis plán. Teórie, prípravy, zhodnotenie konkurencie, čísla, stratégie. To by však nebol príbeh Alice Rehákovej (32), Slovenky, ktorá vytvorila prístroj na výrobu rastlinných mliek MioMat.

Celý nápad bol totiž spočiatku iba v jej hlave a poznámky či obrázky si zaznamenávala len do zápisníka.

Príliš nešpekulovala, jednoducho "išla do toho".

Dnes je „mamou“ značky, ktorá svoje korene zapustila v ďalekom Čile a rozšírila sa z Latinskej Ameriky aj domov na Slovensko, hoci jej spočiatku nikto neveril.

Z núdze sa zrodil nápad

„Prvý prístroj na výrobu sójového mlieka som si kúpila v roku 2009, bol rakúskej značky a bol to trošku zastaralý model, čo som vtedy nevedela. Pre mňa to však bolo veľmi praktické, pretože predtým mi mamina vyrábala rastlinné mlieka normálne v hrnci,“ vysvetľuje Alica.

V roku 2010 sa presťahovala do Čile a dozvedela sa, že jej svokre doktor zakázal piť kravské mlieko. Alica jej ukázala svoj prístroj a krátko nato zistila, že niečo podobné by sa zišlo aj ďalším ľuďom z okolia.

„Vtedy sa zrodila myšlienka a sen. Boli to dlhé štyri mesiace prípravy dizajnu, programov, teplôt, časov, receptov, loga, názvu, stránky a zakladania firmy,“ spomína na svoje začiatky.

Keď zhoria zásoby

Prvé dni a týždne boli veľmi intenzívne, už s prvým MioMatom išla Alica na výstavu a Čiľanom predvádzala, ako sa pripravuje rastlinné mlieko. Podľa jej vlastných slov bola zábava ukazovať semienka, mak či sóju v krajine, kde je spotreba Coca-Coly druhá najväčšia po USA.