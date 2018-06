Módne trendy nemajú hranice. Prichádzajú trblietavé pozadia

Trblietky a ozdobné kamienky sa objavujú na nevídaných miestach na tele.

15. jún 2018 o 6:00 Michaela Žureková

Nevyzerá to tak, že by toto bláznovstvo mohlo vydržať dlhšie ako jednu sezónu, no mnohých prinajmenšom aspoň na pár mesiacov pobaví, pobúri či ohúri.

Trend, ktorý na festivaloch a vlastne počas celého leta môžu praktickí ľudia pohodlne odignorovať, pretože sa naň najmä (a iba) dobre pozerá, sú trblietavé zadky aj prsia.

A to doslova, keďže si ich ľudia pokrývajú kúskami perlete, trblietok aj drobnými kamienkami.

Ligotavá súčasť make-upu, ktorá sa v rámci bizarných módnych vĺn objavila už aj vo vlasoch, obočí a na jazyku, sa presunula na ďalšie, neprehliadnuteľné časti tela.

Na sedenie zabudnite

O najnovšom letnom trende, ktorý sa začal objavovať na festivaloch, píšu mnohé lifestylové magazíny. Daily Mail upozorňuje, že odhaľujúci look nie je pre citlivé povahy, ale ani pre tých, ktorí radi sedia.

Niektoré dámy sa v rámci neho úplne zbavujú spodných dielov oblečenia a vyrábajú si takzvanú pseudo spodnú bielizeň – intímne partie si zakrývajú práve flitrovanou pokrývkou s falošnými drahokamami. Iné svoje zadné partie ozdobia oblečené iba v tango nohavičkách.

Magazín Cosmopolitan toto trblietavé upriamenie na zadky ospevuje, no zároveň neskrýva jeho nedostatky: „V prípade, že si pomyslíte – wau, to musí byť určite nepohodlné, tak áno, zrejme máte pravdu.“

Pokračovanie ozdobeného poprsia

Za nápadom ozdobiť si pozadie stojí podľa magazínu Allure britská umelkyňa a fotografka Mia Kenningtonová spolu so svojím tímom Gypsy Shrine, s ktorým cestuje po svetových festivaloch.

Bláznivá idea im zišla na um nedávno na festivale Beyond Sahara v Maroku a už si ju stihli osvojiť desiatky fanúšičiek.

Zároveň je akýmsi pokračovaním konceptu, ktorý prerazil ešte minulý rok a ktorý vzbudil rovnaké vášne – nahé poprsie pokryté trblietkami namiesto tradičného oblečenia.

Najmä ženy, ktoré svoje ozdobené telá prezentujú na Instagrame, sa dokázali kreatívne vyblázniť natoľko, že ich diela na prvý pohľad vyzerajú ako skutočné kúsky oblečenia. Ktovie, kam svoju pozornosť zamerajú nabudúce.