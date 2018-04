Mariah Careyová priznala, že trpí bipolárnou afektívnou poruchou

Speváčka v súčasnosti podstupuje terapiu a berie lieky.

13. apr 2018 o 8:58 SITA

Americká speváčka a herečka Mariah Careyová trpí bipolárnou afektívnou poruchou. O svojom boji s duševným ochorením porozprávala v rozhovore so šéfredaktorom magazínu People Jessom Cagleom, v ktorom uviedla, že jej poruchu po prvý raz diagnostikovali v roku 2001.

Liečbu však podľa jej slov vyhľadala nedávno, po "pár najťažších rokoch", ktoré zažila.

"Donedávna som žila v popieraní a izolácii a v nepretržitom strachu z toho, že ma niekto odhalí. Bolo to veľmi ťažké bremeno a už som ho nemohla so sebou ďalej niesť. Vyhľadala a dostala som liečenie, obklopila sa pozitívnymi ľuďmi a dostala som sa späť k tomu, čo milujem - písaniu piesní a tvorbe hudby," povedala Careyová, ktorá v súčasnosti podstupuje terapiu a berie lieky.

Rodáčka z Huntingtonu v štáte New York bojuje s bipolárnou afektívnou poruchou typu II, ktorá zahŕňa depresívne epizódy a hypomániu - epizódu, ktorá je menej vážna ako mánia v prípade bipolárnej afektívnej poruchy typu I, ale môže spôsobiť podráždenosť, nespavosť či hyperaktivitu.

Cítila sa osamelo a previnilo

Speváčka si podľa jej slov dlho myslela, že trpí nespavosťou.

"Nebola to však normálna nespavosť, neležala som a nerátala ovečky. Pracovala som a pracovala a pracovala. Bola som podráždená a v neprestajnom strachu, že sklamem ľudí. Ako vyšlo najavo, prežívala som istú formu mánie.

Časom by som to už nezvládla. Myslím, že moje depresívne epizódy boli charakteristické tým, že som mala veľmi málo energie. Cítila som sa osamelo a smutne, dokonca previnilo, že som sa nemohla venovať tomu, čo bolo potrebné pre moju kariéru," uviedla Mariah s tým, že sa o svojich problémoch rozhodla hovoriť preto, lebo sa momentálne cíti dobre a už jej nerobí problém hovoriť o jej boji s poruchou.

"Dúfam, že sa raz dostaneme na stavu, keď ľudia, ktorí prechádzajú niečím osamote, nebudú stigmatizovaní. Môže to byť neuveriteľne izolujúce. Nemusí vás to definovať a ja odmietam, aby ma to definovalo alebo ovládalo," dodala.