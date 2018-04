Vzťahová poradňa: Som závistlivá osoba a tajne sa teším z nešťastia druhých

Psychologička radí v probléme závisti a tiež staršej mamy, ktorá by už nemala šoférovať.

9. apr 2018 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Text pôvodne vyšiel v denníku Express, ktorý patrí pod The Washington Post.

Otázka: Som hrozne závistlivá osoba - no nie navonok. Neznášam, keď moji priatelia získajú niečo, čo chcem ja. Stále ma hnevá, že keď sme vyrastali, môj brat mal väčšiu pozornosť rodičov. Tajne sa teším z toho, keď sa ľuďom, ktorým všetko vychádza, niečo nepodarí.

Cítim sa pre to všetko ako hrozná osoba a podvodníčka. Moji priatelia by však povedali, že som milá a starostlivá, no napriek tomu ma hlboko vnútri rozhorčujú. Cítim sa dobre, keď to všetko môžem priznať, hoci to zo mňa robí zlého človeka.

Odpoveď: Hovoríte o sebe ako o zlej osobe. No silno bojujete, aby ste boli navonok láskavá, hoci vnútri trpíte. To mi znie skôr ako dobrá vlastnosť. Svojho brata používate ako jeden z príkladov, ale predpokladám, že vaša rodinná minulosť hrá v tomto celom pravdepodobne oveľa väčšiu rolu.

Mnohí z nás majú niekedy závistlivé a žiarlivé pocity aj voči ľuďom, ktorých zbožňujeme. Ich trvanie, intenzita a frekvencia existujú v rámci spektra a niektorí ľudia sa stanú ich obeťou častejšie než iní.

Váš sklon podľahnúť im sa mohol stať závažným z mnohých dôvodov, tak ako existuje nespočetné množstvo dôvodov pre vznik depresie, úzkosti, hnevu či fóbie z majonézy.

Priznať si to je dobrý prvý krok, rovnako ako to, že mi budete veriť, že to z vás nerobí zlého človeka. Budete však musieť viac pátrať po koreňoch tohto problému a spracovať ho, ak sa chcete cítiť lepšie. Pomôcť by vám mohol odborník.

Otázka: Existuje nejaký vhodný spôsob, ako začať rozhovor s rodičmi o tom, že by už viac nemali šoférovať? Moja mama nikdy nebola dobrá šoférka, no vo veku 82 rokov sa už o ňu bojím, keď ide na cestu.

Ľahko ju niečo vyruší, jej reflexy už nie sú také dobré a tiež sa jej horšie hýbe hlavou a krkom, keď sa potrebuje rozhliadať pri cúvaní. Viem, že to bude zaujatá konverzácia a som smutná z toho, že stratí časť svojej slobody, ale nemôžem dovoliť, aby bola sama sebe nebezpečná.

Odpoveď: Nebezpečná sama sebe a všetkým ostatným v rámci premávky! Čím skôr túto tému vytiahnete, tým lepšie. Určite nechcete rozhovor začínať až vtedy, keď sa stane nejaká nehoda alebo čosi horšie.

Ak potrebujete podporu a oporu, všeobecný lekár vašej mamy by mohol byť schopný jej navrhnúť kontrolnú prehliadku. No je na vás, či prídete práve s týmto. Choďte do debaty s empatiou a jasným zámerom.

Pripravte si plán na to, aby ste jej pomohli zminimalizovať dôsledky nastávajúcich zmien: Ak nebude viac šoférovať, ako sa dostane do bodu A, B a C? Čím lepšiu logistickú pomoc jej ponúknete, tým lepšie. Nechajte jej priestor aj na rozprávanie, pretože ak sa bude cítiť vypočutá, bude to pre ňu jednoduchšie.

Andrea Bonior je klinická psychologička. Každý týždeň uverejňuje stĺpčeky v The Washington Post Express.