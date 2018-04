Candy Dulfer: Kráska so saxofónom v ruke čoskoro vystúpi v Bratislave

Nežná blondína so saxofónom v ruke bola paradoxom, ktorý nikto nečakal.

7. apr 2018 o 6:00 Martina Štérová

Túto šarmantnú ženu výzorom pripomínajúcu skôr modelku ako džezovú hudobníčku poznajú nielen hudobní fajnšmekri, ale aj bežní poslucháči, ktorí obľubujú Madonnu, Pink Floyd, Arethu Franklin, Lionela Richieho, Beyoncé či Princa. Aj s nimi totiž spolupracovala.

Aj keď je muzikantská dráha ťažkým chlebíčkom, pôsobí na nej už vyše dvadsaťšesť rokov a stále žne úspechy. Za všetko môže jej talent v hre na saxofón. Tento veľký a ťažký nástroj ovláda s nežnou ľahkosťou.

Aj preto si ju hudobníci a známe mená popovej hudby či džezu volajú na nahrávanie piesní.

Spevák Prince sa v minulosti vyjadril, že keď chce mať na koncerte či CD saxofón, volá si jedine Candy. Od takého hudobného virtuóza, akým býval Prince, je to obrovská poklona. Svoj výkon v spolupráci s popovým a funkovým princom predviedla napríklad v hudobnom klipe Partyman.

So saxofónom odmalička

Hudobné začiatky Candy Dulfer, rodáčky z Amsterdamu, siahajú ešte do detských čias. Tak, ako to býva, aj ju ovplyvnila rodina.

„Môj otec hral na tenor saxofóne. On ma ako prvý ovplyvnil, inšpiroval. Keď som ho počúvala, hru na saxofóne som si zamilovala. Keď som mala šesť rokov, kúpil mi môj prvý vlastný saxofón,“ spomínala šarmantná Candy v rozhovore pre košický Korzár v roku 2009.

Jej otec ju v hudbe podporoval, no hrať ju neučil. Sám bol samouk, a tak nemal potrebu ani možnosť odovzdať Candy nejaké hudobné vedomosti.

„Chodila som do dychovkovej kapely, kde som absolvovala akési začiatky, osvojila som si aspoň základy. Ďalej som sa učila už len sama. Keď si to však zoberiem všeobecne, vďaka tomu, že som v detstve počúvala hru môjho otca, môžem za môjho najväčšieho učiteľa označiť práve jeho.“

Candy Dulfer (zdroj: TASR)

Hrať sa naučila za pochodu

Ako desaťročná koncertovala po prvýkrát. „Môj prvý koncert som absolvovala asi dva týždne po tom, čo mi otec daroval saxofón. Práve jeho som sprevádzala na niektorých vystúpeniach. Bolo to skvelé, hrať na saxofóne som sa učila prakticky na pódiu.“

V štrnástich rokoch založila kapelu Funky Stuff s ktorou neskôr predskakovala Madonne. „Väčšinu muzikantov som si vypožičala z kapely môjho otca. Boli veľmi milí, že boli ochotní zahrať si so mnou. Na druhej strane som však hrala za skvelé peniaze, čiže ma milovali,“ vtipkovala Candy.

V tom čase si formáciu všimol aj legendárny Prince, ktorý mladú saxofonistku pozval na pódium, aby tu predviedla svoje improvizované sólo. Odvtedy si na koncerty a nahrávanie volal so saxofónom len ju. Aj vďaka skorej skúsenosti s vystupovaním na pódiu trému nepozná.

Krása, no aj talent

Žena so saxofónom v ruke? Pri pohľade na jej ladné krivky možno očakávať, že vo svojich začiatkoch musela často bojovať s predsudkami svojich džezových kolegov. „Áno, stále očakávam, že voči mne majú predsudky. Potvrdí sa to však len málokedy. Zrejme preto, že som v začiatkoch bola nesmelým, skromným a horlivým učňom, dnes ma pokladajú za serióznu.“

Možno aj tento prístup ju v 18-tich rokoch priviedol k najdôležitejšiemu bodu jej kariéry.

„Oslovil ma Dave Stewart z kapely Eurythmics s tým, či by som s ním nenahrala pieseň k istému filmu. Tak vznikla pieseň Lilly Was Here,“ spomínala hudobníčka.

Pieseň pozná každý. Nepotrebuje žiaden spev, stačí jej sprievod v podobe saxofónu a je dokonalá. Singel sa stal okamžite hitom a v rebríčkoch sa umiestňoval pravidelne na najvyšších priečkach vo všetkých kútoch sveta. S Daveom Stewartom vďaka tomu spolupracuje Candy dodnes.

Práve tento úspech priviedol saxofonistku k ďalším hviezdnym spoluprácam. Jej prvým sólovým albumom bol album Saxuality z roku 1990, ktorý bol nominovaný na cenu Grammy. Do dnešného dňa vydala desať štúdiových albumov.

Novinku predvedie v Bratislave

Ten posledný s názvom Together prichádza predstaviť aj do Bratislavy. Skladby z jej aktuálneho albumu bude možné naživo počuť 12. apríla v bratislavskom Majestic Music Clube (MMC) v rámci celoročného festivalu City Sounds of Bratislava.

Aktuálna novinka pokračuje v posúvaní muzikantských hraníc už tak virtuóznej saxofonistky a príležitostnej speváčky. Dulferová sa na ňom, podľa vlastných slov, pohráva s aktuálnou interpretáciou súčasného hudobného diania.

„Album je tiež inšpirovaný všetkým, čo je skvelé na žánroch džez, disco, soul, dance music a R&B,“ uviedla hudobníčka, preslávená predovšetkým kombináciou funku so smooth džezom.

Tentokrát však vytvorila veľmi osobnú a jedinečnú zmes hudobných vplyvov, ktorú slovenským fanúšikom predvedie s typicky nezameniteľným zvukom a všestrannosťou. K svojej hra na saxofóne tiež v priebehu rokov pridala navyše aj spev.