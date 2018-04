Milenky: Kto sa skrýva za hlavnými hrdinkami nového seriálu?

Seriál má predstavovať nový a kvalitnejší formát pre diváka.

7. apr 2018 o 6:00 Martina Štérová

Nezávislá Sandra, lekárka Kristína, mama Miša a právnička Zuzana sú štyri ženy, ktoré sa, tak ako všetci, zmietajú v každodenných vzťahoch, práci a situáciách, ktoré život občas nečakane prináša.

Nový seriál televízie Markíza, ktorý sa začal vysielať začiatkom marca, už ohlasuje finále prvej série. Ak ste si ho nestihli pozrieť v čase vysielania, nájdete ho aj v archíve televízie.

Príbehy moderných žien sa majú odohrávať v dvoch sériách, tentoraz sa však projekt líši od toho, čo ste mohli doteraz vidieť na obrazovkách. Ide o romantiku, no aj drámu dejovo zasadenú do luxusných, občas až nerealistických kulís, na ktoré sa však dobre pozerá.

Luxusné domy, drahé autá, dokonalé outfity, to všetko nájdete v seriáli Milenky. V hlavných úlohách sa predstavujú štyri herečky – Táňa Pauhofová, Antónia Lišková, Zuzana Norisová a Gabriela Marcinková. Ak prijmete fakt, že ide o fikciu a seriál sa nesnaží odzrkadľovať skutočný život typickej slovenskej ženy, obľúbite si ho.

V dramatických životoch robia hlavným hrdinkám spoločnosť aj ďalší slovenskí herci ako Marián Mitaš, Alexander Bárta, Marek Geišberg, Noël Czuczor či Lukáš Latinák. Seriál spracováva témy ako nevera, tehotenstvo, láska, smrť milovaného človeka a priateľstvo ako silné puto medzi ženami.

Producentkou seriálu je Adriana Kronerová a režisérom talentovaný mladý Jakub Kroner. ​Seriál je slovenskou adaptáciou britského formátu Mistresses od distribučnej spoločnosti BBC Worldwide. Ten uviedla BBC v rokoch 2008 - 2010, odvysielala z neho 16 častí postupne v troch sériách. Neskôr vznikli lokálne verzie seriálu tiež v Rusku a USA.

Táňa Pauhofová

Úspešnú nezávislú realitnú agentku a organizátorku podujatí Sandru si zahrala Táňa Pauhofová. „Je to nezávislá žena, ktorá sa nechce viazať. Vyhovujú jej vzťahy, kde si môže viac zobrať ako dať. Ale ako sa hovorí, príde na psa mráz.

Je to samostatná mladá žena, ktorú baví žiť a užívať si. Ale aj túžba po samostatnosti a užívaní si raz môže naraziť na prekážku v podobe nových citov,“ povedala o svojej postave herečka.

Aj keď má Táňa množstvo skúseností s postavami, ktoré sa zmietajú v problémoch súvisiacich s láskou, rola bezstarostnej zvodkyne pre ňu predstavovala novú výzvu.

Táto úloha jej veľmi pristane, čiastočne do nej načrela aj v minisérii Mária Terézia. Mužov v seriáli Milenky očarí krásou, štýlom, postavou, cynickým humorom aj inteligenciou. V seriáli sa však v jej blízkosti objaví nový muž, ktorý zatrasie jej hodnotami a predstavami o budúcnosti. Nie je to však také jednoduché a je problém predpovedať, ako jej milostný život dopadne.

Antónia Lišková

Príťažlivú zrelú ženu s povolaním lekárky, Kristínu, si zahrala Antónia Lišková. Aj keď u nás na Slovensku nepatrí medzi známe herečky, v Taliansku je hviezdou. Rodáčka z Bojníc tam odišla po strednej škole, na ktorej študovala chémiu.

Vystriedala rôzne zamestnania a typické brigády ako čašníčka, au pair či ošetrovateľka, až kým sa nedostala k práci modelky v Miláne. K herectvu sa dostala náhodou. V Ríme sa zoznámila s agentkou, ktorá ju pozvala na konkurz.

Hrala vo viacerých talianskych televíznych filmoch a seriáloch. Za svoj film Riparo získaka rad ocenení: Zlatý glóbus 2008 ako Vychádzajúca herečka, titul Najlepšia herečka z festivalov Annecy Italian Cinema Festival, Lecce Festival of European Cinema.

Bola nominovaná aj na najvýznamnejšiu taliansku filmovú cenu David di Donatello. Má dcéru Lilianu, ktorá sa jej narodila v roku 2005. Jej pobyt na Slovensku bol len dočasný, naďalej žije v Taliansku, v Ríme spolu s priateľom a dcérou.

Keďže herečka rozpráva väčšinou po taliansky, prvé dni nakrúcania boli pre ňu výzvou. Do slovenčiny sa musela "dostať". V seriáli jej prízvuk cítiť, no zvyknete si naň. Aj lekárka Kristína strávila podľa scenára pár rokov v Taliansku, aby sa jej prízvuk niečím zargumentoval.

No v seriáli to nemá ľahšie. Zamilovala sa do svojho pacienta, ženatého muža s rakovinou. Vo finálnom štádiu choroby mu pomohla k úľave smrtiacou injekciou. Keď sa však z Londýna vráti jeho syn Tomáš, veci sa začnú ešte viac zamotávať.

Zuzana Norisová

Preslávila sa najmä v muzikáli Rebelové ako útla blondínka Tereza. Odvtedy však natočila viacero filmov a seriálov. Zuzana, ktorá dlhé roky žila v Česku, získavala jednu hereckú úlohu za druhou, no poväčšine sa jej vždy ušli bláznivé postavy so svojským štýlom obliekania.

Stala sa matkou dnes štvorročnej Júlie a na Slovensku nakrúca seriál Prázdniny. Rola v seriáli Milenky jej priniesla opäť charakter pojašenej a rozpačitej Michaely, ktorá je ženou v domácnosti a žije sama už niekoľko rokov od doby, keď jej muž zmizol pri plavbe na mori kdesi v zahraničí.

Nedokáže naňho zabudnúť a stále dúfa, že žije a že sa k nej a jej dvom dcéram ešte vráti. Jej okolie si však myslí, že je mŕtvy. Jej postava je uveriteľná až na podmienky, v ktorých žije – luxusný veľký dom, bazén, nadrozmerná životná poistka jej manžela, to všetko sú faktory, ktoré pre slovenskú ženu nie sú typické.

Mišu však takmer každý deň desia záhadné telefonáty, v ktorých počuje dych neznámeho človeka. Nádejou na pohodovejší život je jej stretnutie s Viktorom, ktorého si zahral Lukáš Latinák. Okolo zmiznutého manžela sa však začnú vynárať nové skutočnosti a Michaele to komplikuje vzťahy aj vyhliadky do budúcnosti. Ostávajú jej len dobré priateľky.

Gabriela Marcinková

Herečku Gabrielu Marcinkovú diváci vídajú najmä v divadle a na televíznych obrazovkách. Poznáte ju možno zo seriálov Doktor Martin, Tajné životy či nového seriálu Kuchyňa. V Milenkách si zahrala právničku Zuzanu, vydatú ženu, ktorá sa so svojim manželom (Alexandrom Bártom) už roky snaží o dieťa.

Keď však vyjde najavo, že problém má práve jej muž, obaja sa ponoria do ľútosti a začne sa medzi nimi vyhrocovať konflikt. Láska však víťazí a dvojica sa stále ľúbi. Do hry však vstupuje Marián Mitaš, Zuzanin kolega, ktorý má na ňu zálusk.

Zuzana sa vo svojej frustrácii nechá vtiahnuť do dramatického kolotoča a spraví chybný krok. Ako to vysvetlí svojmu manželovi? A čo povie zaľúbenému kolegovi?