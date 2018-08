Štyri kroky, ktoré vám pomôžu lepšie si zorganizovať deň

Veľa práce si vyžaduje dobrý rozvrh.

8. aug 2018 o 6:00 Martina Štérová

Patríte k vyťaženým ľuďom a máte stále veľa práce? Ak vás to baví, je všetko v poriadku.

Občas sa ale možno pozastavíte nad tým, že neviete, kde vám hlava stojí a čo ste to vlastne všetko chceli v daný deň urobiť.

Manažérske schopnosti v práci sú viac než užitočné. No to, čo by mal človek vedieť, je zmanažovať aj sám seba a svoj čas. Tu je niekoľko tipov, ako „nestratiť“ hlavu.

1. Úlohy delegujte

Netvrdíme, aby ste si našli asistentov a presúvali na nich svoje aktivity. Ak na to máte finančné kapacity a po ruke ľudí, ktorým dôverujte, pokojne to urobte.

Niektoré činnosti za vás vykonajú elektronickí pomocníci a mobilné aplikácie.

Nájdite si také, ktoré vám vyhovujú, sú prehľadné a fungujú.

Využívajte Google Calendar a naplánujte si deň od momentu ako vstanete až po hodinu, keď prestávate pracovať. Takmer v každom telefóne je dnes aj elektronický notes, do ktorého si môžete zapisovať všetky úlohy a ciele, ktoré chcete počas dňa dosiahnuť.

A aby ste zachovali vo svojej hlave poriadok, spĺňajte ich postupne tak, ako ich máte napísané. Ak si radšej píšete, zožeňte si plánovací diár. Na trhu ich je obrovské množstvo.

Aj z toho si však urobte zábavu a kúpte si diár, ktorý je vám príjemný aj vizuálne. Jednotlivé úlohy si môžete aj vyfarbovať od tých, ktorý musíte spraviť čo najskôr až po tie, ktoré majú čas.

2. Majte rozvrh

Nie, rozvrhy nie sú len pre deti v škole. Pomáhajú vám udržať si vo veciach poriadok a určitú postupnosť.

Existujú totiž činnosti, ktoré predsa robievate každý deň. Ale v tom chaose na ne zabúdate alebo ich presúvate na iný čas.

Máte si dať tabletku v určitom čase? Alebo zanedbávate pitný režim? Nastavte si do mobilného telefónu pripomienky.

3. Určite si pracovný čas

Čoraz viac ľudí pracuje na vlastnej nohe. Háčikom v takomto štýle práce však je, že si niekedy nevieme udržať disciplínu a pracovnú morálku.

Ak pracujete z domu, možno to poznáte. Neviete, kde začať skôr, ruší vás neumytý riad alebo ste si povedali, že musíte ešte vyžehliť pár kusov oblečenia. Nie.

Vymedzte si hodiny určené na prácu a domáce práce absolvujte v inom čase.

Ak vás prostredie bytu ruší, nájdite si miesto na prácu v príjemnej kaviarni alebo coworkingovom centre.

Povedzte si, že budete pracovať od desiatej do štvrtej poobede a v tomto čase zo seba vydajte maximum.

Začnite deň pokojne, pustite si obľúbenú hudbu, vymedzte si čas na raňajky, prípadne čítanie novín alebo počúvanie podcastov.

4. Rozdelený týždeň

Ak vám to vaše povolanie dovoľuje, venujte určitý deň určitým úlohám. V určitý deň v týždni si dohodnite stretnutia, ktoré je možné v daný deň absolvovať.

Ráno zas určite na odpovedanie a triedenie e-mailov. Pondelky by mali byť dni, kedy si naplánujete celý zvyšný týždeň a absolvujete poradu.

Ak máte na starosti viacero oddelení vo firme, stretnutie s každým z nich si rozdeľte na iný deň. Ak je vašou prácou písanie, venujte mu dva alebo tri dni v týždni, podľa toho, koľko textov vaša práca vyžaduje.

Neznamená to, že by váš týždenný rozvrh stratil flexibilitu. Uprataním povinností sa naopak, rozvrh „prevzdušní“ a dostane viac priestoru na riešenie akútnych situácií.