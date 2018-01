Nová energia po cvičení: Päť krokov ku efektívnej regenerácii

Regenerácia po športovej aktivite je rovnako dôležitá ako samotné cvičenie, nepodceňujte ju.

27. jan 2018 o 6:00 Martina Štérová

Keď sa už pustíte do športovania, je normálne, že by ste sa kíl navyše najradšej zbavili hneď. Nejde to však tak rýchlo a ani by nemalo. Rovnako dôležitý ako pohyb, je aj oddych a regenerácia.

Či už patríte k aktívnym dlhodobým športovcom, alebo ste s cvičením začali až nedávno, neustálou fyzickou námahou riskujete zranenie alebo veľmi rýchlu vyčerpanosť.

A vedľajším efektom môže byť to, že sa vaše telo nedokáže zbavovať nadbytočnej váhy tak efektívne, ako by malo.

Ako sa dostať do formy bez nežiaducich sprievodných javov, akými sú svalová únava či presilenie? Môžete si pomôcť aj týmito základnými tipmi pre účinnú regeneráciu tela.

1. Hydratácia pre metabolizmus

Účinnejšia regenerácia je vám vzdialená možno len o jeden pohár vody. Pitie vody počas tréningu je automatické, no pitie tekutín aj po fyzickej aktivite by malo byť rovnako samozrejmé.

Správnou hydratáciou tela môžete podporiť a urýchliť regeneračný proces. Pitie vody počas cvičenia bráni vyčerpanosti a ničeniu svalov, a tak znižuje intenzitu svalovej horúčky.

Napomáha tiež funkcii metabolizmu a prenosu výživy v tele. Príjem tekutín je ešte dôležitejší pre vytrvalostných športovcov, ktorí ich počas športovej aktivity stratia niekoľkonásobne viac.

2. Poriadny strečing po cvičení je základ

Schopnosť tela regenerovať sa po fyzickej námahe výrazne ovplyvní to, čo s ním robíte neskôr po cvičení. Strečing je naozaj nepostrádateľný po každej fyzickej aktivite. Vynikajúco uvoľňuje stuhnuté svalstvo a pomáha predchádzať prípadným úrazom.

Ak ste si doteraz nezaradili strečing do cvičebného plánu, určite to neodkladajte. Účinným spôsobom strečingu môže byť aj joga. Pomáha zvýšiť flexibilitu, posilniť rovnováhu a psychickú pohodu zároveň.

Na odkrvenie zaťažených nôh po aktivite si postačí ľahnúť na chrbát a nohy podržať vo výške kolmo na stenu na pár minút. Tento jednoduchý cvik pomáha rovnomerne prekrviť ostatné časti tela, čo zabraňuje opuchom.

Nikto vám nepovie, ako dlho by mal trvať strečing ani to, aké dlhé prestávky by ste si mali zaviesť medzi cvičením. Je to individuálne. Počúvajte svoje telo. Ak váš výkon zo dňa na deň klesá, je čas zaradiť do fitness rozvrhu relax.

Strečing je vhodný napríklad aj v práci, keď veľa sedíte. Naťahujte si strnulé svaly vždy, keď vám to napadne.

(zdroj: Pixabay - unsplash)

3. Dostatok spánku je najlepším nástrojom regenerácie svalov

Nie zbytočne sa hovorí, že spánok lieči. Spúšťa totiž v tele proces hĺbkovej regenerácie, podobne, ako keď si reštartujete a aktualizujete počítač. Svoje telo je dôležité počúvať, pretože každý človek má iný potrebný čas na kvalitný spánok.

V súvislosti s fyzickou aktivitou je jeho dostatočná dĺžka dôležitá hlavne preto, že v REM fáze prebieha komplexná regenerácia tela po intenzívnom tréningu. Tento fakt využívajú aj profesionálni športovci.

4. Správna masáž pomáha unavenému telu

Zdvihnite ruku, kto nemá rád masáže? Tento príjemný spôsob uvoľnenia a zotavenia stuhnutého tela je niekedy naozaj na nezaplatenie a budete sa po ňom cítiť nepochybne úžasne.

Ak nie ste milovníkom masáží od cudzích ľudí v salóne a doma práve nemáte svoju polovičku, vystačíte si aj sami.

Starý osvedčený recept hovorí, že si namáhané miesta treba masírovať teplou vodou smerom proti srdcu. Účinne pomáha odbúrať a zmierniť svalovicu. Masáž môžete absolvovať aj priamo pri cvičení pomocou penového valca.

(zdroj: Fotolia.com)

5. Wellness pre fyzický aj psychický oddych

Návšteva wellness centra pôsobí blahodarne na pohybové ústrojenstvo, ale aj psychiku. Občas treba vedieť aj správne vypnúť. Pre zvýšenie relaxačných účinkov môžete zaradiť do svojho pitného režimu aj vodíkovú vodu.

„Pôsobenie vodíka na ľudský organizmus je dlhodobé a je potrebné chápať ho v kontexte celého životného štýlu. Ak sa stravujeme zdravo, máme dostatok pohybu, vyhýbame sa cigaretám a alkoholu, naše telo potom dokáže prijaté podporné látky využiť prospešným spôsobom, chrániť nás pred chorobami, dodávať nám energiu, silu a krásu. Rovnako je to aj s pitím vodíkovej vody. Ak ju zaradíte do vášho zdravého životného štýlu, pomôže vám budovať odolnejšiu imunitu, cítiť sa ešte lepšie, byť krásny a fit,“ radí Tomáš Dostál, šéftréner Golem Club.

Ďalším spôsobom, ako využiť účinky vody proti svalovej horúčke či únave, je absolvovať po cvičení ľadový kúpeľ alebo sprchu. Ak sa na to cítite, dajte si po cvičení sprchu, počas ktorej sa budete striedavo dve minúty sprchovať teplou vodou a 30 sekúnd studenou.

Striedanie opakujte štyrikrát a medzi jednotlivými kombináciami studenej a teplej vody sa sprchujte aj vlažnou jednu minútu. Takáto kontrastná vodná terapia napomáha zlepšeniu cirkulácie krvi a vyplavovania odpadových látok z ciev.