Saunovanie je gymnastikou pre cievny systém, ako sa naň pripraviť?

Sauna eliminuje toxíny a telu pomáha regenerovať sa.

25. jan 2018 o 6:00 Martina Štérová

Keď sa povie wellness, človek si väčšinou pod týmto pojmom predstaví sauny, kúpele, vírivky či masáže. V doslovnom preklade znamená wellness pocit blahobytu a pohody. Wellness je o všetkom, čo nás dokáže dostať do stavu, keď sme spokojní nielen z fyzickej stránky, ale aj vnútorne vyrovnaní, plní energie a chuti do života.

Do tohto slova môžeme zahrnúť aj naše koníčky, ktoré sú určitou formou terapie, či rôzne druhy fyzickej aktivity, meditáciu, ale aj smiech v kruhu rodiny a priateľov.

Súčasťou je tiež naša životospráva a stravovacie návyky. Každý z nás si potom namieša svoj vlastný regeneračný elixír - dávku aktivít, ktoré mu vyhovujú, aby sa čo najefektívnejšie a najpríjemnejšie znova postavil na nohy a nabil energiou.

Saunovanie so systémom Keďže v saunách je oproti bežnému okoliu oveľa vyššia teplota, musíme mať systém, aby sme si neublížili. Neexistuje však jednotný vzorec na ideálny spôsob trávenia času v saune. Je to individuálne, lebo každý z nás znáša teplo inak, ale nie vždy znamená horúcejšie a dlhšie lepšie. Anna Jarinová, riaditeľka siete spa ZION SPA, radí, aké zásady pri saunovaní dodržiavať, aby ste z neho mali príjemný zážitok: Začnite pohárom vody

v suchej saune sa držte teploty nepresahujúcej 100°C,

v saune strávte maximálne 20 minút. Tí, ktorí už majú nejaké saunovanie za sebou, môžu predĺžiť svoj pobyt v saune na 30 minút,

po tomto pobyte v saune si doprajte oddych minimálne 10 minút, výdatne doplňte tekutiny a schlaďte sa studenou sprchou, či ľadovou fontánou

Sauna pre deti aj dospelých

Saunovanie nám formou potenia pomáha eliminovať toxíny a teplo napomáha telu regenerovať sa. Prirodzenou cestou a aktívne bojuje proti vírusom.

Zrýchľuje krvný obeh, činnosť srdca, uvoľňujú sa svaly a zmierňujú bolesti šliach. Saunovanie má veľmi blahodarné účinky aj na našu pleť.

Tým, že sa zrýchľuje cirkulácia krvi, naše pleťové bunky sú lepšie prekrvované a vyživované, zlepšuje sa produkcia kolagénu, potrebného na udržanie elasticity pokožky a v neposlednom rade sa z pleti potením odplavuje veľa škodlivých látok.

Zvlášť ľudia trpiaci na akné zaznamenávajú po pravidelnom saunovaní viditeľné zlepšenie.

Sauna je vhodná aj pre deti, posilňuje ich imunitný systém a rovnako pomáha zlepšovať dýchacie problémy, ktorými veľa detí trpí.

„Je, samozrejme, nutné skrátiť pobyt v saune na 10 minút a do sauny by nemali ísť deti, ktoré ešte nevedia popísať svoje pocity - v prípade slabosti či nevoľnosti,“ upozorňuje Anna Jarinová, riaditeľka siete spa.

Sauny majú veľmi dlhú históriu a v každej kultúre mali svoje opodstatnenie ako forma prevencie, relaxácie, dokonca veľmi silný spoločenský význam. Či už to boli rímske kúpele, turecký hammam, mexický temazcal, japonské horúce kúpele či rusky kúpeľ.

(zdroj: Pexels.com)

Kedy nechodiť do sauny

Ak chodíte radi do sauny, mali by ste si byť v prvom rade istí, že vám to vaše zdravie dovolí. Sauna totiž nie je pre každého, pri niektorých ochoreniach môže byť pobyt v nej rizikom.

Saunovanie je dobrý sluha, ale zlý pán. Táto „cievna gymnastika“ totiž nie je vhodná pre každého.

Odporúča sa ako prevencia proti infekciám horných dýchacích ciest, pomôže v boji proti jarnej únave a veľa ľudí ocení jej relaxačné účinky. Odborníci však varujú, že nie je vhodná pre človeka s vysokým krvným tlakom, s chorobou krvného obehu, s poruchami pečene a obličiek. Do sauny by mali chodiť ľudia bez zápalov, kožných chorôb a vyhnúť by sa jej mali tehotné ženy.

Zdravý človek sa však nemusí obávať saunovania, pozitívnym účinkom je, že stimuluje jeho periférny krvný obeh. Sauna je o pocite, teda máme tam byť tak dlho, kým je to príjemné. Dôležité je najprv sa opláchnuť sprchou, až potom vstúpiť do studeného bazéna.

Skok do ľadovej vody totiž môže vyvolať zlyhanie krvného obehu. Dôležitý je medzi jednotlivými cyklami odpočinok v chladnej miestnosti. Sauna telo príjemné prehreje, kĺby a svaly sa uvoľnia.