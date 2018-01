Sedem tipov ako vrátiť vzťahu iskru

Aj do vzťahu, ktorý upadá rutinou, sa dá vdýchnuť nový život.

25. jan 2018 o 6:00 Martina Štérová

Keď je človek roky v jednom a tom istom vzťahu, môže mu postupne zovšednieť. Vášeň, ktorá ho sprvu okoreňovala, zmierňuje svoju intenzitu až zrazu zmizne. Zostáva len priateľstvo, no v horšom prípade si dvojica vo vzťahu z takejto nudy začne vytvárať konflikty namiesto toho, aby ho zveľaďovala.

Človek sám začína vekom chátrať, je preto prirodzené, že sa čosi podobné deje aj s partnerstvom. Čím viac sa oň staráme, tým viac prekvitá, ako naše telo a duša. Tak prečo sa toľko ľudí vzdáva a rozchádza namiesto toho, aby sa snažilo udržiavať vzťah v čo najlepšej kondícii? Pritom stačí málo. Poradíme vám.

1. Odkazy

Pre niekoho to môže znieť pateticky, pre iného romanticky, pre niekoho sú to zbytočné alebo smiešne gestá, no na druhej strane vás stoja len minimum námahy a otvárajú vo vzťahu nové dimenzie.

Listy a krátke odkazy sú gestom, ktoré dokáže mať obrovský efekt, a pritom je maximálne jednoduché.

Rozžiarte svojej polovičke deň. Do odkazu môžete napísať niečo, čo máte na svojom partnerovi radi, niečo, nad čím premýšľate, provokatívnu myšlienku alebo príjemnú spoločnú spomienku. To všetko dokáže povzbudiť a navodiť úsmev na tvári.

2. Masážny večer

Po rokoch vzťahu sa z neho vytráca fyzický kontakt. Nehovoríme však o sexe, ale o dotykoch, pohladeniach, bozkoch. Bežných prejavoch náklonnosti, ktoré sa vám už nezdajú také nutné. Môže to znieť zvláštne, ale skutočne pomôže, keď sa začnete svojho partnera alebo partnerky dotýkať viac.

Jeden deň v týždni počas večera namiesto pozerania televízie venujte hodinku masáži, pri ktorej sa vystriedate. Chrbát, nohy, šija, tvár, čokoľvek vám napadne. Opäť sa zblížite a ešte si vzájomne uľavíte od bolesti.