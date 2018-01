Deväť znakov toxického vzťahu

Nezdravé správanie v partnerstvách sa nemusí objavovať len príležitostne. Ako spoznáte, že už je to problém?

24. jan 2018 o 10:30 Michaela Žureková

Niektoré vzťahy sú ako horská dráha. Keď sa v nich človek zmieta dlho, môže byť preňho náročnejšie vedieť triezvo rozlíšiť občasné výkyvy od normálu a dlhodobé nezdravé správanie, ktoré je skôr subtílne a neukazuje sa na povrchu až tak jednoznačne a nonstop.

Zaseknúť sa v toxickom vzťahu dokážu práve ľudia, ktorí niektoré náznaky systematicky prehliadajú a nedokážu na ne vhodne reagovať.

Prečítajte si tiež: Ako dobre by ste mali poznať svojho partnera než sa vezmete?

"Ľudia zostávajú v takýchto vzťahoch pre rôzne dôvody," hovorí terapeutka Kimberly Hershensonová pre magazín Women's Health.

"Cítime sa pohodlne v aktuálnom stave a iba pokračujeme po rovnakej ceste, pretože zmena je ťažká. Popierame realitu a ideme ďalej, lebo je to jednoduchšie."

Jej slová dávajú zmysel - človek radšej zotrvá v niečom, čo pre jeho život možno nie je až také zdravé, no je mu to dobre známe. Urobiť zmenu, preťať väzby a posunúť sa ďalej však nemožno, ak si človek nie je istý, či ich naozaj potrebuje. Na začiatok by mohlo pomôcť položiť si sedem kontrolných otázok, ktoré súvisia so správaním oboch partnerov.

1. Často sa hádate a slovne na seba útočíte?

Niekto by to mohol nazvať talianskym manželstvom, ktoré je iba temperamentné, iného sa dotknú aj občasné slovné prestrelky. Ak je však vzťah nestálou emocionálnou sínusoidou, ktorá vždy nevyhnutne dospeje k intenzívnym hádkam, slovným útokom či v najhoršom prípade fyzickým atakom, je vo vzťahu niečo v zásadnom neporiadku.

Chronické nezhody v akýchkoľvek životných oblastiach naznačujú, že môže byť práve takýto vzťah toxický a nezdravý, obzvlášť, ak sa hádka neskončí nájdením riešenia, ale kontinuálne pokračuje.

2. Bojíte sa hovoriť veci narovinu?

Ak sa s dôležitými témami a problémami obraciate viac na blízkych priateľov než na svojho partnera či partnerku, mali by ste zbystriť pozornosť.

Môže tiež ísť o prípad, že si ťažké témy nechávate radšej pre seba, pretože pre vás nie je komfortné sa s nimi vašej polovičke zdôveriť. Možno vám chýba pocit vzájomnej empatie alebo dôvera, no pre páry by malo byť alfou a omegou, aby sa o akýchkoľvek veciach vedeli porozprávať narovinu.

3. Všetko, čo robíte, je zlé a nesprávne?